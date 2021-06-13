台海局勢｜訪台參議員達克沃斯：兩黨有共識　美國不會拋棄台灣

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-13 12:00

曾於6月6日搭乘美軍C-17運輸機抵台訪問的美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）近日接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）訪問，期間稱她希望台灣人民知道「美國不會拋棄台灣」，而且「我們會挺身而出，不讓他們獨自面對考驗和磨難」。相關説法引起台灣媒體注意。

日前訪台的美國聯邦參議員譚美·達克沃斯表示，「美國不會拋棄台灣」。（AP）

據《日經亞洲》報導，美國聯邦參議員達克沃斯對中國大陸不尊重「領土邊界」示警，也呼籲會與日本、韓國等印太地區的盟邦加強合作。

受訪時，達克沃斯提及當美國受疫情肆虐時，台灣送來了個人防護設備，指陳日前搭乘美軍C-17運輸機抵台並宣佈援台75萬劑疫苗，即是表現在朋友有需要時，與他們並肩同行的意思。

達克沃斯還原6日抵台前的細節，稱為了準備該次訪問，3名參議員與拜登（Joe Biden）政府「非常密切」合作。民主黨籍的康斯（Chris Coons）、共和黨籍的沙利文（Dan Sullivan）和她「已經與拜登政府為了送疫苗到台灣的需求協商好幾周，尤其因為大陸阻撓台灣取得疫苗」。

達克沃斯與其他兩位參議員訪台前人正在韓國進行訪問。達克沃斯表示，當人還在韓國時，就跟白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）討論前往台灣的想法。她説：「他們回答説『當然沒問題，我們會提供你們飛機』。」

達克沃斯不諱言，參與該趟訪問的人選是經過刻意挑選的。她和參議員沙利文都是退伍軍人，康斯曾與拜登政府在外交方面密切合作，尤其是與人權相關的議題。

達克沃斯期望此舉能確保傳遞出美國支持台灣，並指「這是兩黨共識的訊息」，不只是國安方面，還有人道的友誼方面。