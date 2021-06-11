台灣疫情｜蔡英文向確診者及逝者致歉　不忘宣傳美台重啓貿易會談

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-11 17:34

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，至今累計385人死亡。蔡英文6月11日在Facebook直播談話稱，每一位受到感染，甚至因此失去生命的民眾，都是台灣這個大家庭的一份子，身為台灣總統，她要在此表達最深切的不捨與歉意。 針對停擺五年後即將復談的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，她感謝外交團隊這段時間以來的奔走努力，也期待這個新的開始，讓台灣在整體經貿發展上更有力量。

針對停擺五年後即將復談的TIFA會談，蔡英文感謝外交團隊這段時間以來的奔走努力，也期待這個新的開始，讓台灣在整體經貿發展上更有力量。（台灣總統府）

同一時間，美國在台協會（AIT）也透過Facebook刊登AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）的評論。酈英傑強調，「美國非常重視美台關係，台灣是美國第九大貿易伙伴」，AIT樂見將於6月份重新召開TIFA貿易暨投資架構協定雙邊談判程序，此程序將進一步深化雙方在供應鏈、投資、以及以勞工為中心貿易政策上的緊密合作。

酈英傑指出，台灣和美國能夠攜手合作，透過提高勞工標準、環境保護，及公平貿易，協助全球「重建美好未來」，美台貿易投資合作是展現美台真朋友真進展的另一個好例子。

酈英傑指出，台灣和美國能夠攜手合作，透過提高勞工標準、環境保護，及公平貿易，協助全球「重建美好未來」，美台貿易投資合作是展現美台真朋友真進展的另一個好例子。（Facebook＠AIT）

而蔡英文的直播談話，主要篇幅放在新冠肺炎防治工作上。蔡英文説，過去這一周，疫情的威脅仍然很大，尤其台灣面對的是難纏的變種病毒。因此，讓疫情逐步趨緩，「降低重症率和死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標」，高風險社區中是否還有無症狀的感染情形，也要盡可能地找出來。

蔡英文説，每一位受到感染，甚至因此失去生命的民眾，都是台灣這個大家庭的一份子，身為台灣總統，她要在此表達最深切的不捨與歉意，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康平安的日常生活。

蔡英文指出，這段時間，防疫團隊強化醫療能量，並讓年長者優先施打疫苗，來降低重症率和死亡率；此外，PCR檢驗的量能也提升不少，風險較高社區的篩檢站，正有序地開設，企業也投入快篩，幫助政府在最短時間內，把所有可能的感染風險降到最低。她強調，這一個月以來，政府因應疫情的變化，做出調整和改變，「從中央到地方，政府到民間，我們會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗」。

台灣民眾接種新冠疫苗（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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她還提及，日本援台的124萬劑AZ疫苗將於下禮拜施打，已要求各縣市配合台灣指揮中心的指引，做好規劃、有序施打。至於台產疫苗是否能獲得緊急授權，後續還有非常嚴謹的程序必須進行，相關單位也將依照審查標準，以專業、科學的嚴謹程序進行審查，「不分國內外，安全、有效，是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件」，政府一定會依照國際科學標準，為民眾健康安全嚴格把關。