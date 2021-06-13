台灣疫情｜台北疫苗接種落後高雄　柯文哲：民進黨政治內線交易

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-13 18:30

民進黨政府原先預計6月15日開放全台75歲以上長者施打疫苗，11日晚間卻臨時提前更改期程，先是引起台北市府稱「遭到突襲」，隨後再有高雄市府已於當地時間6月12日完成規畫並準備施打，兩相對照致台北市府被質疑動作慢半拍。

台北市長柯文哲認為，台灣流行疫情指揮中心事先把訊息告知高雄市，才會顯得台北疫苗接種落後高雄。（台北市政府供圖）

對此，台北市長柯文哲不滿表示，「信息不對等的情形，全台老百姓都看在眼裏」，並以股票市場「內線交易」是很嚴重的罪名為例，反問「政治場域中這要算什麼要罪名？」暗批台灣流行疫情指揮中心事先把訊息告知高雄市。

台北市府12日下午舉行防疫記者會，面對外界批評北市疫苗開打動作慢，柯文哲直言，市府11日晚間才收到訊息，「還不是接到中央通知，而是從媒體上得知疫苗要發下來」。柯文哲話鋒一轉，質疑高雄怎麼一個禮拜前就知道，且能發通知單給高雄市民？這種「信息不對稱的情形，全台老百姓都看在眼裏」。

柯文哲強調，疫苗要發多少數量必須有客觀數據，只是台北市府不知道發配數量所以很難規劃；「有一點我要明白的講，股票市場中，內線交易是很嚴重的罪名，至於政治場域內線交易要算什麼樣的罪名」？ 「反正情況就是如此，自己只能盡量做」。

台北市副市長蔡炳坤則表示，11日接獲消息後就召開緊急應變小組會議，目前為止都已經完成並且預計13日可以正式上線，並指台北市內長照機構的老人12日下午就開始施打，疫苗機動隊已經啓動。為緩解市民焦慮，蔡炳坤稱端午連假期間，待台北市聯合醫院一類到三類醫事人員全部打完疫苗後，預計6月15日起即可為市民服務疫苗接種。