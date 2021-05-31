台灣疫情︱柯文哲：民進黨抗疫若像對付我一樣用心　情況不會這樣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-31 19:57

台北市長柯文哲昨天嗆中央，推出紓困4.0將紓困預算提高至6300億（新台幣，下同），怎麼不拿十分之一去買疫苗？卻遭政院回擊，先前已編列115億元添購疫苗，這一波又再加224億元。柯文哲今天再嗆，這一題不講他還不生氣，越講他越生氣，「中央政府對付新冠肺炎，若能像對付柯文哲這麼用心，就不會把狀況搞成這樣子。」

柯文哲說，對於疫苗編列預算這一題，中央不講，他還不生氣，但越講越生氣，既然中央預算已經邊了340億元，但請問疫苗在哪裡？重點不是預算，而是疫苗要到手，重點是也不要每天做哏圖，轉移視聽。

柯文哲今天再嗆，這一題不講他還不生氣，越講他越生氣，「中央政府對付新冠肺炎，若能像對付柯文這麼用心，就不會把狀況搞成可以這樣子。」（中央社）

柯文哲說，紓困要不要做？當然要做，但用錢要有輕重緩急，他認為紓困當然要紓困，但不要轉移焦點，好像柯文哲反對紓困？柯說，「錯了，我認為紓困當然要做，但更重要的是，既然疫苗的預算已經編340億元，那就要快執行，趕快做」。

柯再嗆，中央政府對付新冠肺炎，若能像對付柯文哲這麼用心，就不會把狀況搞成可以這樣子。

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