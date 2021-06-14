台灣疫情｜募款逾9千萬新台幣　藝人賈永婕捐342台「救命神器」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-14 12:29

台灣疫情嚴峻，有醫院出現醫療器材短缺的問題。台灣女藝人賈永婕宣布，她近日募集了342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），即當地醫護俗稱的「救命神器」，價值逾9千萬新台幣。不過善舉引發社會關注外，就有民眾質疑中央政府怠於職守。

賈永婕表示，從擔任護理主任的姐姐口中得知，醫院現在最缺的是高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），醫護人員簡稱「救命神器」，一台全配定價27萬新台幣，現在全台灣的醫院都在搶，但是公立醫院還要需要招標經緊急採購程序才能買到。

位於新北的亞東醫院「抗疫戰神」張厚台醫生解釋，目前氧氣支持有很多種，不過HFNC是目前「非侵入性」氧氣支持最高階、也是最高流量的，比起一般氧氣支持的流量高很多，對於一般接近呼吸衰竭、要插管的病人非常管用。

張厚台又指出，非侵入性的治療還有另外一種面罩型的方式，但很容易造成飛沫傳染，病人戴在臉上也會非常不舒服。張厚台指，一旦病人需要插管，對醫療人員風險非常大，「所以如果可以有這樣的機器，對病人來講是一個福音，對我們來講危險性也可以稍稍降低。」

賈永婕稱，正常採購從訂購到交貨大約要3周到1個月，「我們3天內完成，病毒我跟你拼了！」同時報告在13日（周日）上午已送到台大醫院有15台、中午到台北榮總醫院有25台，下午送10台到亞東醫院。

賈永婕也透露捐贈者名單，其中包括藝人小S、范范黑人夫婦、于美人、曾寶儀和鍾欣凌，還有不少企業也熱心響應，包括富邦集團董事長蔡明忠捐贈110台、星宇航空創辦人張國煒捐贈20台等。

台灣總統蔡英文於13日深夜在Facebook表示，中央流行疫情指揮中心先前採購了500台HFNC，目前已到貨200台，將以最快的速度配發給醫院。她又呼籲民眾團結抗疫，「讓我們共同努力，當前線醫護人員的後盾！」

蔡英文又提到，近期民間共同募集捐贈HFNC，以及企業、民間單位捐贈來自日本的負壓隔離艙，可見各界對醫護的支持，一同提高整體醫療能量，「我要表達最深的感謝。」