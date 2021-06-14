台灣疫情｜醫療機構護士兼負責人疑壓力過大上吊亡　丈夫心碎淚崩

台灣新聞
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台灣新北市一名40多歲的護士11日晚間下班回到家就衝進自己的房間。到了12日上午11點多，丈夫推開房門一看，才知妻子已上吊身亡，丈夫急忙報案。

丈夫開房門驚見妻子上吊　疑為保員工健康致壓力太大（點圖了解更多）▼▼▼

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據了解，死者（化名小玲）在一處醫療機構擔任護士兼負責人，自從疫情爆發後，由於害怕機構的成員染疫，她每天繃緊著神經，積極做好環境清消，壓力相當大，而近期又因細故跟丈夫發生爭執。到了11日晚上，小玲回到家就把自己關進房間裡，丈夫沒多想，沒想到隔天推開房門一看，小玲已成冰冷遺體。

據悉，小玲會走上絕路，可能跟近期的防疫壓力、細故爭吵有關。警方初步排除外力介入，詳細輕生原因還在調查；後續將由檢察官安排時間進行司法相驗，並由法醫判斷是否需要PCR採檢。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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