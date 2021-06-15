台媒指解放軍多架次戰機闖台灣西南空域　台軍至少16次廣播驅離

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-15 18:30

在美國帶頭下，（七大工業國集團）Ｇ7領袖峯會公報首度提及台海局勢、批評中國侵犯人權，北約（NATO）領袖峯會公報也稱中國構成系統性挑戰，北京方面也透過官媒反擊。另一方面，解放軍戰機在台海又傳出有動作，自6月15日凌晨起便飛入台灣西南空域，台灣軍方進行了至少16次廣播驅離。

解放軍空警-500預警機。（台灣國防部）

G7領袖峯會公報關於台海部分，重申維持印太地區自由開放的重要性，應具有包容性並以法治為基礎，強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題，並嚴正關切東海和南海局勢，強烈反對任何單方面試圖改變現狀及令緊張情勢升温。

北約領袖峯會公報提及中國達十次，稱「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」，指中國迅速拓展核武軍備、軍力現代化不透明、與俄羅斯軍事合作等，「中國日益增長的影響力及其國際政策，可能構成必須聯合共同應對的挑戰」，北約將「以捍衞聯盟安全利益為目的與中國交涉」。

G7與北約領袖峯會公報對中態度均相當強硬，北京方面除透過官媒回擊外，Facebook粉絲專頁「台灣西南空域」則指出，解放軍戰機進入台灣西南空域ADIZ（防空識別區）的機型包括「運8反潛機」、「空警500」等多機型且多空層，截至6月15日上午10時，台軍已至少16度廣播驅離。

台媒「自由時報」6月15日則報道，台軍通過廣播驅離強硬向解放軍稱「如肇生任何事端，一切後果自負」。而台軍也收到疑似為解放軍方面的回應聲稱「這是公海好不好，讀點書啊」。

根據台灣國防部「即時軍事動態」所披露的資訊，解放軍在6月4日以一架次空警500機飛經台灣西南空域ADIZ，接着一路到6月14日才又有一架次運8反潛機飛經台灣西南空域ADIZ，過程中台軍曾經約十天未更新相關解放軍動態。對於6月15日的相關事件，台灣國防部也尚未有回應。