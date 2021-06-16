台灣疫情｜中研院陳建仁：這一波已受控　中老年病例多致死亡率高

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-16 21:00

台灣的新冠肺炎確診者連三天不到200人，惟致死率仍偏高，台灣前副總統、中研院院士陳建仁於6月16日在Facebook表示，疫情已受到明顯控制；從數據來看，這波新冠肺炎重症率和致死率都與年齡密切相關，4月20日以後的確診病例，很多都是本土感染的中、老年人，這是最近致死率大幅增加的主要原因。 陳建仁表示，4月20日發現SARS-CoV-2 B.1.1.7變異株（英國變種）的確診病例以來，由於該變異株傳染力很強，不斷擴散蔓延開來，從華航機組人員及諾福特員工聚集、獅子會員聚集、宜蘭遊樂園聚集，到萬華茶藝館聚集，確診病例數不斷飆升。

他指出，從發病日流行曲線來看，台灣疫情指揮中心在5月15日宣佈三級警戒，前兩周每日確診病例數約在500至600人，接下來兩周約為300至400人，這禮拜約為100至200人，可見在全民團結一心、共同防疫的努力下，疫情已受到明顯控制。但希望民眾仍持續力行各項防疫作為，才能儘快使每日確診病例數再降至百人以下。

陳建仁強調，目前接種疫苗的優先順序，是依據「感染風險」和「重症或死亡風險」來排列，就重症或死亡風險而言，從高齡長者先打疫苗，再依序隨年齡下降，最後排到壯年及青年人，是很合宜的。（吳逸驊/多維新聞）

陳建仁分析這波疫情的相關數據，稱這一波B.1.1.7變異株的流行，截至6月13日，共有1萬1,636名確診病例，425名死亡個案，致死率為3.7%。從數據來看，COVID-19重症率和致死率，這兩項指標都與年齡密切相關，隨着年齡的增加，呈現快速上升。

重症率和致死率部分，在0至9歲年齡層分別是0.3%和0%，而在80歲以上年齡層分別是43%和27%，最高與最低年齡層相比超過百倍。陳建仁強調，目前接種疫苗的優先順序，是依據「感染風險」和「重症或死亡風險」來排列，就重症或死亡風險而言，從高齡長者先打疫苗，再依序隨年齡下降，最後排到壯年及青年人，是很合宜的。

陳建仁進一步表示，在4月19日以前，台灣累積1,076名確診病例，11名死亡個案，致死率為1%，這些確診病例中很多是境外移入的青、壯年人；而4月20日以後的確診病例，很多是本土感染的中、老年人，這是最近致死率大幅增加的主要原因。

他比較4月20日前後的台灣本土確診病例的重症率和致死率，由於4月19日以前只有77名本土病例，因此將年齡合併成0至49、50至69、70歲以上三組。在50至69和70歲以上兩年齡層的重症率或致死率，都是4月19日以前，高於4月20日以後。

陳建仁指出，在這新一波的流行，50歲以上的確診病例高達55%，所以致死率就會高出全球的致死率，但要比較不同國家致死率的差異，需比較年齡別或年齡標準化致死率，才可以排除不同國家確診病例之年齡分佈不同的影響。