台灣疫情｜單日增167宗本土病例　添18宗死亡個案

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-16 14:19

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（16日）召開記者會，宣布共新增167宗本土個案，新增18宗死亡個案。另新增3宗境外輸入個案。

指揮中心表示，今日新增167宗本土病例，包括85名男性、82名女性，年齡介乎未滿5歲至90多歲，於6月1日至6月15日發病。個案分布以新北市65宗最多，其次為台北市50宗，苗栗縣21宗，桃園市14宗，花蓮縣8宗，新竹縣5宗，基隆市2宗，高雄市及台中市各1宗。其中雙北地區以外縣市52宗中，48宗為已知感染源、4宗關聯不明。

今日新增18宗死亡個案，包括9男9女，年齡介乎30多歲至90多歲。

另外，新增的3宗境外輸入個案中，其中2人為菲律賓籍20多歲男性船員，分別於5月13日及5月5日自菲律賓到台灣工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，且居家檢疫期滿採檢結果均為陰性。2人為同船船員，在台期間並無症狀，6月14日因出境需求，一同自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列2人接觸者共19人，均列自我健康監測。

另一宗境外輸入個案患者為台灣籍20多歲男性，5月24日自菲律賓返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，檢疫期滿後於6月9日出現發燒、咳嗽症狀，就醫後返家持續自主健康管理，6月15日因症狀持續就醫採檢，於今日確診；衛生單位已匡列相關接觸者2人，列居家隔離。

台灣民眾接種新冠疫苗（點擊放大瀏覽）👇👇👇