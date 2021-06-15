台灣疫情｜郭台銘洽購BNT疫苗現曙光　陳時中：已給出有條件許可

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-15 16:23

台灣疫情嚴峻，同時遇上新冠疫苗短缺。鴻海集團創辦人郭台銘早前宣布，盼協助台灣政府購得500萬劑BNT疫苗。 時隔半個多月後，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中在周二（15日）透露，現已給出「有條件許可」，接下來雙方還有官式的法律文件要討論。

郭台銘親自出馬盼協助台灣政府購得500萬劑BNT疫苗，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已給出「有條件許可」，接下來雙方還有官式的法律文件要討論。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

至於是否有更改委託商申請進口，陳時中就稱尚未收到委託廠商的更改，他並坦言民間企業都非常努力，但大家都明白國際現貨非常少，能夠順利採購到已經非常不簡單，至於供貨時程，相信大家都沒有把握。

另據台媒《蘋果新聞網》引述知情人士指，疫情延燒引爆疫苗短缺問題，加上台灣製造疫苗釋出解盲好消息，讓政府在多方面考量下，願意鬆綁永齡基金會與鴻海科技採購BNT疫苗所申請的文件限制。永齡基金會團隊以及鴻海科技均已收到台灣政府給予有條件專案進口的許可函，正在研究當中，至少在採購的進度上面已經有所進展。

報道並提到，BNT疫苗的大中華區代理商上海復星是「協助大於阻力」，從商業機制來看，上海復星仍扮演關鍵角色，尤其在疫苗已成戰略物資的情況下，必須更加尊重商業機制的運作。