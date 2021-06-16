台灣疫情｜藍營民調：受訪者最想接種莫德納　台製疫苗排包尾

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-16 20:00

國民黨於6月16日召開記者會公佈最新民調。國民黨公佈有關疫情與疫苗議題最新民調顯示，在有選​​擇的情況下，民眾想施打的疫苗仍以進口疫苗優先，並有高達半數民眾擔心國產新冠疫苗將來無法取得國際認證。 此外，有將近三分之二的受訪民眾認為，為了避免在社區內持續傳播病毒，蔡英文政府應該推動全民普篩；另有過半數民眾認為，蔡政府在疫情管控上不符合「超前部署」的標準。

該份民調委託「全國公信力民調公司」，於6月7日至9日針對設籍台灣地區之年滿二十歲以上合格選民進行調查。加權後的成功樣本數為1,080份，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98%。

針對蔡政府防疫政策上，有65.1%的受訪民眾認為，為了避免在社區內持續傳播病毒，政府應該推動全民普篩。而在疫情管控方面，有50.1%的人認為，政府在疫情管控上不符合「超前部署」的標準。

國民黨6月16日召開記者會，由國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、國家政策研究基金會副執行長黃心華主持。 （國民黨提供）

至於當前最欠缺的疫苗議題，蔡政府力推台產疫苗，但卻有未來無法獲得國際認證的風險。調查結果顯示，有49.9%民眾擔心自行研發的台產新冠疫苗，將來無法取得國際認證；另調查若未來台灣有多種廠牌的新冠疫苗可供施打，民眾心中最想施打的疫苗，以各廠牌疫苗進入前三名的累計次數計算，莫德納疫苗、輝瑞／BNT疫苗、AZ疫苗、強生疫苗分居前四名，台產高端與聯亞疫苗居末，排位居前的都是進口疫苗，顯見台人對未經三期臨床試驗的台產疫苗仍欠缺信心。

對於民進黨政府遲遲無法取得足量的海外疫苗，66%的受訪民眾認為應該讓地方政府或民間企業出面協助取得；42%的民眾認為蔡政府在民間協助引進海外疫苗過程中並未幫忙促成，高於認為政府有幫忙的37%民眾。