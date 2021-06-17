台灣疫情｜11名長者接種疫苗後死亡　兩人經解剖與潛在病史有關

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-17 20:30

台灣本土新冠肺炎疫情嚴峻，當地從6月15日開始大規模接種阿斯利康（台稱AZ）疫苗，其中也包含85歲以上長者。中央流行疫情指揮中心周四（17日）表示，自3月起疫苗開打之後，已經收到11宗疑似接種後死亡通報。 發言人莊人祥透露，其中2宗死亡個案經解剖認為與潛在病史有關，因果關聯仍待釐清。他強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關，指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件。

台北市國泰醫院在松菸園區設置接種站。（中央社）

綜合《中央社》等台媒報道，莊人祥周四下午記者會中表示，指揮中心統計，截至6月16日為止，全台共計113萬3515位民眾接種AZ疫苗，其中17萬4098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統（VAERS）顯示，目前已收到11宗接種AZ疫苗後死亡報告，其中8宗發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。當中有2人經過司法相驗解剖，有1人確認有動脈阻塞性心血管疾病合併急性心肌梗塞，另1人是動脈硬化心血管疾病，解剖後發現三條動脈阻塞，死因與潛在病史相關。

莊人祥也透過人口統計資料分析稱，即便沒有接種新冠疫苗，每天平均會有200多名75歲以上長者死亡。他強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關，指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應，來針對個案，家屬有任何疑義可以申請預防接種受害部分，指揮中心會給予協助。

圖為接種站高齡長輩疫苗接種狀況。（中央社）

周四是高雄市87歲以上長者疫苗注射第三天，前兩天累積接種人數達1萬6538人，接種率達51.8%。然而，高雄市府預估今施打人數僅有4000多人，另有3000位長者未前來接種，原排定的34處接種站如今也減少7處。

對於外界質疑高雄出現緩打潮，衛生局回應稱，多位長者缺席施打可能跟天候不佳與近期打完疫苗猝死案件有關。中央疫情指揮中心則強調，沒看到緩打潮。