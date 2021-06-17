台灣疫情︱14口之家9人確診　「家破父母亡」台中男轟鄰居瞞報

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-17 08:30

新冠肺炎本土疫情連環爆，台中北屯家庭群聚案，累計共有21人確診，其中案7928，是78歲的李姓筍農，也是台中首例死亡個案。筍農的兒子透過親人於臉書「爆怨2公社」PO文，試圖還原群聚的源頭，直指案8072的鄰居婦人，隱瞞社區居民，未告知自己有個從萬華南下的確診親友，才間接害他們北屯家族「家破父母雙亡」，一家14人就有9人確診，讓他很不諒解。

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筍農的兒子在文章一開頭，就點名這篇是要寫給案8072的兒子，他表示「這次大坑疫情造成我們家破父母雙亡，真的回想起來我對你們家的人很不諒解。」他提到，鄰居的阿姨從台北萬華南下到台中，還在鄰居家住了一段時間，期間因為身體不適，迅速安排篩檢，回來之後說是陰性，「你媽媽還到我家說，如果她朋友來我們社區造成疫情的話，她不知道向我們鄉民如何交代。」

然而，鄰居的阿姨、姊姊返回北部，姊姊在5月20日篩檢為陽性，阿姨則在5月25日離世。筍農兒子直指，這段期間鄰居都沒有向社區居民說明，偏偏鄰居媽媽也就是案8072是社區裡最熱心的人，每天都會到其他人家裡聊天。一天會到他家2、3次，但都沒提到這件事，只提及「還好朋友回北部再驗也是陰性」，他的爸媽也覺得沒事就好，哪知道5月23日這天，爸爸一早起床就覺得身體不舒服，轉診慈濟醫院做完篩檢便回家休息，緊接著媽媽5月25日也因為身體不適掛急診。

筍農兒子說，5月27日晚上接到院方通知媽媽確診，要馬上到醫院隔離治療，當下第一個反應就是先通知鄰居，鄰居也馬上通知里長，全家人隔天一早就去醫院篩檢，「結果可怕的事情發生了，我們全家14個人，有9個人確診。說真的這次如果你們家人有告知我們你姊確診的消息，如今我們社區應該不會鬧得疫情這麼嚴重。」

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根據台中衛生局調查，案8072與案7527（筍農妻子）感情要好，經常一起聊天，案8072在5月11日至19日曾接待來自萬華的朋友，結果朋友返回台北後確診，25日不幸身亡；後續進行匡列，發現案8072的丈夫、女兒、家中的外籍移工也都相繼確診，女兒也曾與該名萬華朋友一起吃飯，16日回台北後出現症狀，20日確診新冠肺炎。

當時台中衛生局就推測，這起群聚案的源頭，可能來自台北萬華。筍農的兒子如今在臉書PO文還原事發經過，讓網友們看了也覺得很難過，並紛紛留言安慰，「太自私了！不管怎麼樣都不該再一直串門子的...防疫期間，每個人都是危險個體，都要保持距離。」、「中南部的人都很熱心、很熱情，然而，此時此刻，請提高警覺，多保護自己。」、「隱匿疫情還四處去串門子的人才最該死吧。」甚至還有自稱住在同社區的網友留言：「案7527老奶奶一直都是受害者好嗎？她是被鄰居傳染的」、「身為你的鄰居，新聞出來前就知道事情的源頭不是你們一家」。

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