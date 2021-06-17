台灣疫情 ｜蔡英文感謝郭台銘幫忙　強調疫苗進口非賣場採購

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-17 22:00

鴻海創辦人郭台銘近期積極未台灣爭取BNT疫苗，他6月17日凌晨在Facebook感謝台灣衛福部這段時間以來的協助，希望社會不要聽信「未經證實的謠言」。 蔡英文6月17日也在Facebook感謝郭台銘的幫忙，並強調「疫苗進口不是去賣場採購，過程很複雜，牽涉多邊的國際談判，也充滿國際政治的角力」。

郭台銘欲採購500萬劑BNT疫苗進口台灣，6月1日委由妻子曾馨瑩出面，赴台灣食品藥物管理署遞件。（郭台銘辦公室提供）

蔡英文強調，防疫是當前最重要的工作，「但是對於一些氾濫的錯假訊息」，她要再一次澄清並向社會報告。蔡英文表示，郭台銘發出的聲明，提及他和台灣衛福部許多同仁這段時間一起為疫苗進口努力的過程，也澄清了近期所為「政府阻擋民間採購疫苗」的不實訊息。蔡英文再次感謝郭台銘的幫忙，並強調疫苗採購過程複雜，充滿國際政治的角力。

蔡英文説，這些過程每一個人的付出政府都很感謝，台灣衛福部同仁不管在採購國際疫苗或者整體防疫工作上，幾乎是不眠不休地進行中，外交團隊也是不分時差，分秒必爭為台灣的疫苗取得全力以赴，她要再次感謝所有辛苦的工作夥伴。

另一方面，台灣藝人賈永婕因在短時間內募資，捐贈醫院三百多台有救命神器之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），卻傳出遭批「分化台灣」、「攻擊政府」，讓賈永婕直播時哽咽説「我算哪根葱」。繼民進黨6月16日在晚間嚴正譴責這些在網絡上惡意批評、甚至刻意挑撥對立的言論後，蔡英文也接力為賈永婕送暖。

台灣藝人賈永婕募資捐贈醫院三百多台有救命神器之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統」。（Facebook＠賈永婕的跑跳人生）

蔡英文提及，這段時間有很多民間朋友，在防疫上做了很多付出和努力，台灣社會長期以來都有民間公益的良善文化，這是值得每一個人珍惜的。她認為，「對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事」，任何試圖挑起對立的言論，對於防疫工作沒有任何幫助。

蔡英文指出，她6月17日早上打了電話給賈永婕，再次感謝賈永婕及所有協助捐贈醫療器材的朋友們，願意在這個時刻一同力挺醫護人員，政府十分感謝。蔡英文透露，她告訴賈永婕：「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。」她很抱歉讓賈永婕受到委屈，也很感謝賈永婕的幫忙，並請賈永婕代為轉達她對背後整個團隊努力的感謝之意。

此外，號召捐贈防疫物資的台灣媒體人黃光芹，也成為蔡英文的通電對象。蔡英文説，她見過黃光芹，「平常俠女性格大家都知道的」，雖然黃光芹在節目上發言很犀利，但從這次發起捐贈冷氣的義行，讓大家看到黃光芹温暖細膩的心。蔡英文説，第一線的醫護人員平常在照顧人，但也被人民主動照顧，一定覺得很温暖，她也再次感謝黃光芹與一同發起的這些朋友們的心意。

蔡英文強調，照顧好人民是政府的責任，面對疫情挑戰，政府也還是有力有未逮的時候。她要感謝台灣民間這麼多人願意勇敢、熱情挺身而出，這就是台灣社會能夠面對疫情挑戰，最難能可貴的力量。任何善意的批評，政府都會虛心接受努力做到更好，度過疫情難關，靠的就是團結合作，「讓我們一起努力，讓台灣更好」。