台灣疫情｜單日增107宗本土確診　添11宗死亡個案

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-20 14:10

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（20日）召開記者會，宣布共新增107宗本土個案，新增11宗死亡個案；另新增2宗境外輸入個案。

指揮中心表示，今日新增107宗本土病例，包括57名男性、50名女性，年齡介乎未滿5歲至100多歲，於6月4日至6月19日發病。個案分布以新北市44宗最多，其次為台北市31宗，桃園市16宗，台中市6宗，新竹縣4宗，苗栗縣3宗，彰化縣、宜蘭縣及基隆市各1宗。其中雙北地區以外縣市32宗中，27宗為已知感染源、2宗關聯不明、3宗疫調中。

今日新增11宗死亡個案，包括5男6女，年齡介乎40多歲至90多歲。

今日新增2宗境外輸入個案中，包括菲律賓籍20多歲男性，及台灣籍20多歲女性。菲律賓籍男患者5月13日自菲律賓到台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至集中檢疫所檢疫，5月27日檢疫期滿採檢為陰性，由公司安排至其他住所獨自隔離，6月13日由公司安排採檢陰性，18日再次採檢，於今日確診；患者在台期間並無症狀，檢疫及自主健康管理期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

至於台灣籍女患者，她於6月18日自日本回台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月19日因出現腹瀉、肌肉及關節痠痛、全身疲倦等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已匡列同班機旅客共1人，列居家隔離。

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