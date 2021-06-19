台灣疫情｜接種站遇80年前小學同學　2伯伯驚喜相逢場面溫馨

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-19 16:04

台灣的新冠肺炎疫情持續，全台各縣市自6月15日起開放高齡長者接種疫苗。在高雄市，一名87歲的洪姓老翁獨自來到接種站打疫苗，但他坐下來沒多久就開始跟旁邊另一位老先生攀談，還熱情地打招呼。原來這位老先生是洪姓老翁的小學同學，以前住在隔壁村，但彼此已多年沒見，這天卻因為一起打疫苗而意外相逢。

兩位同齡伯伯竟然是小學同學，意外在打疫苗時重逢相會。（高雄市府供圖）

綜合《ETtoday》等台媒報道，87歲的洪壁錄6月17日獨自騎車到高雄路竹高中的疫苗接種站，工作人員引導他按號碼牌入座。這時洪壁錄認出坐在他旁邊的老人，正是小學同學洪允可，隨即與對方熱情打招呼。

身體硬朗的洪壁錄講話中氣十足，但同樣87歲的老同學洪允可好不容易才想起來他的名字。洪壁錄忍不住消遣對方說：「對啦，不然我是誰？你剛才都不記得了，是在『著猴』！」

點擊以下影片看兩位伯伯在接種站相逢聊天：

二人在防疫距離下開始聊天，洪允可稍微有些重聽，所以由兒子在一旁幫忙轉達，熱情的洪壁錄以為老同學打完疫苗不舒服，還大聲自誇：「我明天還要去把七辣（交女友）」。站在旁邊的兒子立刻再附上老爸耳邊又重複了一次：「他說他等下要去把七辣啦！」雖然重逢開心，洪壁錄仍不免感嘆：「我們同年的都已經走的差不多了。」

可惜這場「疫苗同學會」只有短暫的30分鐘，兩位伯伯打完疫苗要離開接種站時，洪壁錄見老同學需由兒子攙扶、走的慢，還刻意放慢腳步走在後方，一路跟到出口處，才互道再見，場面溫馨。