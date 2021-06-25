蔡英文授勳即將卸任AIT處長酈英傑　讚揚是「台灣的老朋友」

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-25 13:08

台灣總統蔡英文周五（25日）上午頒贈即將卸任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）第二等「大綬景星勳章」，以表達其對台美關係的貢獻。 蔡英文讚揚酈英傑是「台灣的老朋友」，並邀請的酈英傑隨時回來。 酈英傑在發言時就細數其任內的政績，其中提到台美對抗全球疫情，讓雙方關係大幅升温，「讓我個人感到異常驚喜。」酈英傑也感謝蔡英文展現無比的勇氣及領導力，讓台美關係更加堅實緊密。

蔡英文頒贈即將卸任的酈英傑第二等「大綬景星勳章」，以表達其對台美關係的貢獻。（總統府圖片）

景星勳章是由總統府頒授的文職勳章，授予對台灣政務有勳勞的公務員或對國家有重要貢獻的本國及外國人士，共有九等。（總統府圖片）

蔡英文在致辭時先提及美國佛羅里達州邁阿密有大樓坍塌一事，表達關心與慰問，希望搜救的工作一切順利。蔡英文其後稱，樂見授勳典禮包括台積電創辦人張忠謀、美台商會，和幾乎全體AIT人員都前來參與，「讓我感受到，我們過去一段時間，在酈英傑處長任職期間，台美關係之間的種種努力與進步。」

蔡英文説，過去這幾年酈英傑在外交圈的活躍表現有目共睹，不僅全台走透透，也跟她出席過許多重要的場合，接待過許多重要的美國訪賓。兩周前他們一起跟訪台的美國三位參議員見面，宣佈美國提供75萬劑疫苗的好消息，再經過酈英傑及許多台美外交官員、各界好友的努力，上禮拜運抵台灣的疫苗超過原先數目的三倍，「相信那天酈英傑處長一定為達成任務而開心，雖然他的表情被他的口罩和墨鏡遮住了。」

蔡英文並指出，酈英傑和台灣有著難得的緣分，除三度以外交官員的身份派駐台灣，早在40多年前就來台灣傳教，「身為台灣的老朋友，他也非常理解台灣社會對台美關係的重視跟期待。」蔡英文提及，酈英傑就任時曾提出四個增進目標，在兩年多的任期內，酈英傑不只是成功達成目標，還讓台美關係突飛猛進，從台灣美國事務委員會更名、美國國務院大幅放寬對台交往準則，再到對台軍售常態化、提高訪台官員的層級，都讓台灣民眾感受到台美關係的顯著進展。另外最近的疫苗提供，未來未來幾周將召開的TIFA會談，以及GCTF持續擴大規模和議題，「這些具體的成就都不斷在深化台美關係，這就是真朋友真進展。」

蔡英文指出，酈英傑和台灣有着難得的緣分，除三度以外交官員的身份派駐台灣，早在40多年前就來台灣傳教。（總統府圖片）

蔡英文稱，酈英傑在台灣很受歡迎，不只因為其在外交上的努力，也是因為台灣人都感受到酈英傑真誠坦率的性格。酈英傑跟當年來台灣傳教時一樣，經常騎腳踏車在台灣各地的大街小巷穿梭。蔡英文表示，頒贈「大綬景星勳章」是感謝酈英傑對台美關係的努力與貢獻，並代表台灣人民表達對酈英傑卸任的不捨。

酈英傑在發言時就感謝蔡英文贈與的殊榮及温暖友誼，「更重要的是，我要感謝你展現無比的勇氣及領導力，促使美台關係更加堅實緊密。」他表示，美台關係與眾不同且世上少見，即便如此，過去一年半來美台共同努力對抗全球疫情，致使雙方關係大幅升温，「依然讓我個人感到異常驚喜。」這段期間內，美台同心協力一起締造的成績，真正體現了雙方都有著決心與創意，要一同努力讓美台關係進一步往前邁進，而最近台灣疫情升高，更讓美台關係益加緊密。

酈英傑發言時感謝蔡英文贈與的殊榮及温暖友誼，「更重要的是，我要感謝你展現無比的勇氣及領導力，促使美台關係更加堅實緊密。」（總統府圖片）

酈英傑指出，過去幾周發生的幾件事，將會成為他在擔任AIT處長任內最彌足珍貴的回憶。不論是美軍C-17運輸機載着3位美國參議員前來台灣，宣佈美國將捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗的畫面，或是一箱箱印有美國國旗的貨箱，載運著數量是原本承諾的三倍之多的250萬劑疫苗，從飛機上卸下的景象，都令他畢生難忘。

酈英傑説，在疫情之初，台灣曾捐贈給美國數百萬個口罩及其他醫療物資，他很欣慰美國能夠投桃報李，回報台灣的慷慨之舉。在美國捐贈疫苗之後，台灣社會各界所湧入的感謝與祝福，包括表達謝意的個人小卡與花籃，尤其是圓山飯店與台北101外牆上的温暖訊息，都讓他們深深感動。酈英傑強調，很多人用「及時雨」來形容這批在台灣面臨艱難挑戰時抵台的疫苗，但這其實更直接證明美國與台灣是彼此的「真朋友」，我們會在朋友有難時互相幫助。酈英傑接着表示，接任AIT處長時，他提出了四個優先目標，又叫作「四個增進」，分別增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。他很高興在每項領域中都取得了「真進展」。

台積電創辦人張忠謀也出席授勳典禮。（總統府圖片）

酈英傑最後稱，很高興也很榮幸能在這個時間點擔任AIT處長，他相信，這項殊榮不僅象徵著當前美台堅實強健的夥伴關係，也代表美台關係持續成長茁壯的無限潛力。酈英傑期待即使離任之後，仍能持續為增進美台關係貢獻一己之力，讓這段重要的夥伴關係更上一層樓，「雖然我就要離開台灣了，但是台灣永遠不會離開我。」