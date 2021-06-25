吳釗燮CNN專訪　稱必須對武統做好準備　指香港局勢是現代悲劇

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-25 12:01

台灣外交部長吳釗燮6月23日在台北接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時稱，北京對台灣軍事恐嚇升級，台需為可能發生的軍事衝突做好準備。

解放軍上周派出28架共機，從台海中線以南空域進入台南部防空識別區，挑釁意味濃厚，創下擾台共幾架次最高紀錄。

吳釗燮向CNN稱：「作為台灣決策者，我們不能冒險，我們必須做好準備。當中國政府說他們不會放棄使用武力，並在台灣周遭進行軍事演習時，我們寧可相信這是真的」。

他在訪問中指出，台灣不能接受與中國統一，尤其是香港發生的一些事件，已展示出維護台灣主權對維護其作為全球唯一講中文的民主政體的地位，是至關重要。

台想維持現狀

吳釗燮稱，台灣的民眾想維持現狀，一個由民主選舉選出來的總統和國會，一個獨立的軍隊以及有權發行其簽證與護照：「（維持）現狀會包括台灣不由中華人民共和國管理和統治。」

他強調台北是願意致力於達致兩岸和平，以及他呼籲北京領導人共同努力實現可持續、和平的共存。

他稱雙方有和平及文明的關係，以及進行對話，是兩者的共同責任。

他稱台灣民眾想要和平，以及這也是台灣政府想要的。除了和平，台灣也想兩地對話，但當然，這是一個巴掌拍不響。

港是現代悲劇

他稱在香港實施的港區國安法，已用來讓香港的泛民運動噤聲。

他稱：「如你去看看香港的情況，這是一場現代悲劇。」

吳釗燮稱，令《蘋果日報》停刊的做法，是中國愈來愈不容忍特區的自由的迹象。他稱該報是香港新聞獨立的一個象徵，看到這樣的事情發生令他非常難過。