台美下周三重啟TIFA會談　美國貿易代表處將擔任首席顧問

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-25 17:55

美國在台協會（AIT）周五（25日）宣布，第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於台北時間下周三（30日）透過視像方式召開。

據台媒《中央社》報道，AIT下午發布新聞稿表示，AIT處長酈英傑與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表蕭美琴將為會議開場，美國貿易代表處（USTR）及台灣行政院經貿談判辦公室將任首席顧問。

AIT說，AIT及TECRO於1994年共同簽署TIFA協定，自此之後，TIFA協定為促進美台投資貿易共同利益的平台。台灣是美國第十大貿易夥伴，而美國則是台灣第2大貿易夥伴，2020年美台雙邊貨物貿易總額將近910億美元。AIT期待透過TIFA協定程序，強化雙邊經濟體策略貿易及投資的夥伴關係。

據悉，台美簽署TIFA後，迄今召開10次會議，輪流於台北和華府舉行，對上一次舉行是2016年10月。美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間擔任貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthizer）認為台灣是阻撓美國貨品進口的重商主義國家，並專注和北京交涉牽涉甚廣的美中貿易協議，以致美台談判停擺。

在TIFA會議之前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中6月10日已舉行視像通話，討論貿易議題。美方聲明指，戴琪強調美台貿易與投資關係的重要。

而針對台美貿易對話，中國外交部發言人汪文斌重申，中方一貫堅決反對任何形式的美台官方往來，反對與中國建交國與台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。