美台貿易高層視像通話　美國稱兩方擬數周內重啟TIFA會議

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-10 21:56

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中6月10日舉行視像通話，討論貿易議題。美方聲明指，戴琪強調美台貿易與投資關係的重要。雙方又計劃在未來數周內召開《貿易和投資框架協議》（TIFA）委員會的會議。

擬數周內召開會議

美國貿易代表辦公室（USTR）的聲明指，戴琪也表達了美國繼續與台灣就共同關注議題在多邊組織內合作的興趣。

聲明稱，兩方同意致力在未來數周內召開《貿易和投資框架協議》（Trade and Investment Framework Agreement，簡稱TIFA）委員會的第11次會議，有關會議將在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的支持下舉行。

This morning @AmbassadorTai met virtually with Taiwan Minister-Without-Portfolio John Deng, under the auspices of AIT and TECRO, to discuss the important trade relationship. They committed to the convening of the 11th TIFA meeting in the weeks ahead ⤵️https://t.co/1m1vBoeKPZ — Adam Hodge (@USTRSpox) June 10, 2021

美國《華爾街日報》之前在6月9日已引述知情人士報道，戴琪和鄧振中最快在6月10日展開對話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，美台政府計劃展開貿易和投資對話。

1994年，美國和台灣簽署《貿易和投資框架協議》，迄今召開10次會議，輪流於台北和華府舉行，對上一次舉行是2016年10月。