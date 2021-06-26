台灣疫情｜秘魯返台祖孫染Delta變異株　明起入境檢疫全面升級

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-26 11:00

台灣新冠肺炎疫情未平之際，近日傳出最早在秘魯發現的Lambda變異株在全球擴散，而在屏東的士司機群聚案中，更發現有2名祖孫自秘魯入境，令外界憂慮Lambda變異株襲台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周五（25日）表示，最新基因定序顯示，該秘魯祖孫感染的是最早在印度發現的Delta變異株，而非Lambda。

日前，屏東一名的士司機確診，疫調匡列發現乘客的親戚是從秘魯返台的祖孫，引發外界擔憂。不過陳時中在疫情記者會中表示，該對秘魯入境的民眾感染的是Delta變異株，加上早前已有5宗境外輸入病例驗出Delta變異株，故累計7宗感染Delta變異株，皆屬境外輸入病例。但他也指出，目前只有秘魯祖孫完成病毒基因定序，其餘個案則還在檢驗中，尚待釐清。

指揮中心表示下周日起入境檢疫全面升級。（影片截圖）

據世界衛生組織（WHO）公布，目前全球已有逾85個地區出現Delta變異株病例，指揮中心指出，因應Delta變異株於全球日益擴散且傳播力高，故自下周日（27日）零時起（抵臺時間）全面提升入境人員檢疫措施。

首先，針對「重點高風險國家」入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機）的檢疫措施，為自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，並須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，但免支付檢疫所及採檢費用。目前適用國家為巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

然後，前述7國旅遊史以外的所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿，或者自費入住集中檢疫所14天，並在居家檢疫期滿前配合作PCR檢測。最後，航空公司機組成員自「重點高風險國家」航線航班返台後，應居家檢疫14天及檢疫期滿作PCR檢測，並應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。