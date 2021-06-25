台灣疫情︱外賣速遞員的自白：大家覺得很髒　但隔離者只能靠我們

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-06-25 08:00

專職婚禮攝影師的我，因為疫情一夕之間所有訂單都取消了，收入瞬間歸零，所以只好從2020年3月～5月間轉跑外送，到了5月疫情回穩、回歸本業，直到2021年5月雙北一瞬間升級三級警戒，又再一次造成婚慶產業大地震，原本拍攝行程已經一路排到明年2月，但是現在直到10月的單都取消了，後面的訂單也都還在觀望，眼看今年的收入堪憂，所以這一個半月來我又重新投入外送的行列。 口述=阿強（foodpanda外送員，主跑台北西區，含中山、松山、萬華區等）

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疫情期間跑外送風險大，卻是短期間維持生計的方法

都已經全台升三級了，甚至雙北市還是重災區，這時候還要每天在外面跑，穿梭在不同的餐廳和住宅之間，說不怕是騙人的，但是只能保護好自己，要不然這時候哪可能有別的收入。

最基本的就是酒精和口罩的消耗量很大，我1天可以噴掉半罐約50ml的隨身瓶酒精，除了進餐廳會噴，停紅綠燈、送餐前後自己也會噴。一天會換掉2～3個口罩，除了流汗很熱、下雨都會噴濕，下雨天時甚至一天會用到5個以上，但是下暴雨時騎車戴口罩根本無法呼吸，全罩安全帽戴口罩有時候也會熱到無法呼吸。

而且三級警戒不開放內用之後，店家也都不能借廁所，我們只能去加油站或百貨公司上廁所，肚子餓有時候也只能躲在巷子裡面、停在路邊趕快隨便吃一吃。

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酒精噴噴噴，感覺大家都怕外送員

到了送餐區域，消費者也會比較謹慎，除了半掩門、僅伸手拿餐，拿餐之前也會先幫我噴酒精才拿餐，除了有些社區和大樓會規定只能送餐到一樓管理室，傳統住家還是只能送到家門口，有些人會自己在住家前準備好放餐點的箱子或掛鉤，這樣「無接觸取餐」比較有可能達成，不過有些人叫我直接放地上，老實說，我覺得地上真的很髒，你還不如放個小板凳讓我們放餐點。

這時候大家都很謹慎啦，不過有時候也好像有點過頭，去餐廳遇過叫我閉上眼睛，店員就拿酒精把我全身從臉開始噴過一遍。還看過有社區規定只能送餐到管理室，但是就看到管理員直接拿酒精噴灑送餐桌上的食物，有些沒有密封的，像是鹹酥雞，這樣就會噴到啊。

心理掙扎！接單後才知道要送餐給居家隔離者

除了每天的接觸頻次高，另外一個最大的風險就是「你不知道這一單是不是送給居家隔離或居家檢疫者」。有些人會自己備註在訂單欄，但是是接單之後才會看到備註欄，不過很多人可能不會特別備註，或許也是擔心被棄單的關係。

不過最奇怪的就是，我有送餐到居家隔離者居住的社區，社區規定一般外送只能送到一樓管理室，但是就因為管理員說他們不負責送餐給居家隔離者，而該隔離者也不能下樓取餐，所以就要我直接送上樓。這不是很奇怪的雙重標準嗎？這種狀況還不只發生一次。

防疫旅館也是，很多之前還都叫我們直接送到住客房門口，是直到最近才比較有規劃，只送到大廳，再由旅館人員後續送餐。

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萬華的單沒人想跑，有人等了三小時才收到餐點

雖然接到居家隔離的單子會擔心，不過我覺得接到還是要送啦，不然他們吃什麼？我也有跑萬華區，前陣子萬華變成疫情熱區之後，也想過要比較少接萬華，但是這樣會影響接單率（需達85%否則會被取消獎金），所以也還是只能接。但因為萬華本地餐飲店幾乎都關掉，只能從台北車站、西門町、中山站送過去，車程很遠，同時間能接的單就變少。以前龍山寺旁邊的夜市只要一進去單子就多到出不來，現在就超級難跑，我還遇過一個萬華的消費者說，他訂餐等了三小時才有我願意送過去，可見他的單應該是被一直轉單，大家都不想跑萬華。

我知道醫護人員很辛苦，但為何醫院到現在還不規劃外送動線？

之前新聞有報導外送員不願意外送到醫院、或者送了就放地上的案例，我覺得評論不太公平。一直以來醫院都不好停車，醫護人員也很忙，送餐到醫院之後根本很難聯繫上醫護人員，尤其現在很多醫院設有篩檢站，所以只能停在很遠的地方請他們出來拿。我也曾經送到台大醫院，訂餐者電話打不通、警衛又不讓我進去，最後是遠遠10公尺外有護士經過，我只能大喊請對方通知某樓層護士下來拿便當。

我心裡也急啊，手上就是十幾個便當，知道這一定是醫護人員要吃的，但是常常就是送餐根本找不到人。為什麼醫院一直不解決這個問題呢？尤其疫情期間醫護人員更忙、更難聯繫，醫院應該要規劃外送動線，也建立醫護人員順暢取餐的流程、避免外送員進去醫院的風險，否則外送員只能把便當放在醫院地上，其實也是不得已。

以前百貨公司和學校也有類似問題，但是外送產業在台灣興起至少三年了，他們都已經改進，都有讓外送員臨時停車和方便送餐的通道。現在看到有餐廳業者發起「送愛心便當到醫院」活動，那時候醫護人員就可以全體下來拍照，但是為什麼平常不改進流程和動線就好了，我們不是不願意送到醫院，而是真的很難送！

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尖峰時段外送費加碼，平台多了人力、外送員卻更難賺

疫情對於外送產業當然是一個助力，但是對於外送員並不一定是好消息，有些人會說「這時候跑外送一定很賺吧！」其實根本不是這樣，以熊貓為例，以前跑一單可以賺70元（新台幣，下同），最近這兩週的週末一單雖然漲到130～140元，但是週間離峰降到50元、尖峰100元，且尖峰時間變短，所以平台雖然有了充足人力投入外送，但是對外送員來說，現在反而變成搶單大戰！

以前順順跑一天大概10小時可以賺2500元，現在若是尖峰時間沒跑到太多單，離峰時間就變成外送時間要拉長，才有可能賺到跟以前一樣的水準，再加上現在餐廳和百貨的營運時間多數都變短、營業的店數也變少，所以雖然外送需求高，但是都集中在餐期之間，所以每個人一天能接的單量相對變少，所以其實風險高之外，還更累。

我只能在用餐時間騎快一點、多跑幾單，才能在離峰時間少跑一點。但是這樣變成外送員搶單所造成的車禍率變高，可是我覺得這種狀況只會越來越多。

「無現金付款」策略雖然安全，但也有外送員因此收支不平衡

為了減少接觸，現在現金單也少很多，以前我一個週六可以收到現金1萬多，因為熊貓是規定收到現金1500元以上當日要匯回公司、Uber Eats是兩週才需要匯回，有些人跑外送就靠這些現金在週轉，現在多數改成信用卡付款，則是兩週公司才能匯入獎金，所以就有聽說因為有人收不到現金、周轉不靈反而得要借款。這是一種安全感問題啦，以前每天手上有2000元，跟現在每個禮拜收到2萬元，感覺不大一樣。

麥當勞BTS風潮、餐廳外帶自取優惠，都形成另類群聚

麥當勞最近開賣BTS套餐，所以單子就變很多，以前現場取餐一去5分鐘內就可以拿，但是現在要等的時間大概拉長到半小時，餐期這麼寶貴，我怎麼可能在那裡等半小時？所以外送員不想等就會一直轉單，但也會讓消費者取餐時間拉長。

而且BTS套餐有專用紙袋，粉絲還會備註「紙袋不要折到、不要弄濕」等等，但是這件事很難達成啊，甚至我也遇到很多店家已經沒有那個設計的紙袋和醬料，我也只能硬著頭皮送，不知道粉絲收到有什麼反應就是了。

此外，從貳樓餐廳開啟自取五折的策略之後，現在很多餐廳也跟進，但是反而看到很多現場候餐的消費者和外送員也是另類群聚，又因為現場湧入很多外帶自取的客人，讓外送員就又得等更久。

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我也不想成為隱形感染源和防疫破口

我雖然是為了生計而做這份工作，但是我們的心情跟醫護人員一樣，擔心自己成為隱形的感染和傳播者，像我雖然獨居，也會每天回家全身洗澡一兩次、換了衣服再出門跑。有家庭的外送員，也有人為了跑單因此在外租房子，不願意因為自己接觸廣、而影響到家人。

疫情期間大家為了生活都不容易，外送員也很擔心自己成為防疫破口，所以希望大家都可以互相體諒互相尊重，一起渡過艱困的日子。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：【真食故事】大家都覺得外送員很髒，但居家隔離者還是只能靠我送餐】