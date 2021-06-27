台促轉會擬定草案　威權時期受難者賠償金調高至1200萬

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-27 14:21

台灣行政院促進轉型正義委員會（促轉會）今年5月報請行政院，擬定「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，將政治犯的賠償金額從每人1000萬（新台幣．下同．1新台幣折合0.278港元）調高至1200萬，估算約需236億經費。

促轉會指出，本次草案擬將政治犯在威權統治時期，遭受死刑、擊斃、刑求致死、緝捕致死或失蹤的賠償金額提高至每人1200萬，並有沒收財產返還約48億預算，經費總額達284億元。

據介紹，過去政治犯關押最高的賠償金額是550萬，與死亡金額600萬僅有50萬差距，因此原本草案提高死亡金額到1000萬。在今年1月公告後，並舉辦了三場草案說明會，收到各方意見後，再將死亡金額提高到1200萬；受人身自由拘束等關押最高金額原是950萬，草案再提高至1139萬。

無論是死亡抑或關押金額，若草案通過，已領到舊制的賠償金額者，可以再補領新制的差額，當中已補償與還沒補償的人數約有1.5萬人。

至於沒收財產部分，當局會先調查當年沒收財產原因，先確定是不法沒收，認定後會確認返還範圍，其一是「原物返還」原則，即原物仍然存在；其二則是「金錢賠償」原則，即被沒收是動產，但現時原物不存在，例如房屋已被拆除，就會依照標準估算市值再以百分比折算賠償。