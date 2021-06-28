台屏東爆Delta疫情　芒果遭退訂　農委會：全球無因蔬果包裝感染

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-28 11:26

台灣屏東縣枋山鄉發生群聚感染，目前確診的12人皆證實感染Delta變種病毒。由於當地正值芒果量產季，有農民反映，枋山芒果連帶被污名化，被退訂及拒買。 對此，台灣農委會周日（27日）發布新聞稿稱，有台灣專家表示，目前全球並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，消費者可以放心採購，只要民眾注意食用前的清洗，台灣芒果既美味又營養。

新聞稿提到，全台芒果已進入盛產期，今年年初枋山地區因乾旱使得芒果開花結果減少，加上年初低溫的淬鍊，讓芒果品質較往年為優，不但外觀火紅鮮豔，且甜度高、風味佳。但因疫情3級警戒，消費型態改變且力道受影響，尤以近日屏東縣因疫情發生，波及不相干的芒果，部分人士產生疑慮，導致購買意願降低。

農委會指出，為協助枋山地區農民芒果行銷，已請枋山地區農會協助收購農民生產優質芒果，農委會將媒合企業團體訂購，消費者可透過農會網站訂購，籲請全台消費者一起以實際行動挺農民。

據聯合報、自由時報此前報道，多名果農向屏東縣政府反映，稱有商販盤商到枋山收購400多箱的芒果，結果到市場上，攤商詢問得知是枋山地區的芒果後，大部分都拒收，400多箱只賣出5多箱。陳姓農民則表示，這波疫情已讓這一季芒果的價格降低，如今再發生Delta變異毒株事件，可說是雪上加霜。他這3天宅配（配送到家）被退訂了10多件，「再這樣下去，芒果可能要倒溪裏了」。

針對當地農產品被污名化，旅居屏東的作家龍應台也看不下去，她認為平常枋山人在生活資源相對薄弱的情況下，生活已經很辛苦，如今卻在芒果收成時，出現退貨潮，一年的血汗恐怕就要付諸流水，龍應台在Facebook發文說，「現在怎麼能退訂了？反而應該加碼、加倍網購枋山芒果，紙箱到了可以用酒精噴一噴，芒果皮可以用清水洗一洗」。

民進黨屏東縣長潘孟安26日深夜也發文，稱屏東的土地不會長病毒，屏東的天空不會飄病毒，他呼籲勿將屏東污名化，並稱「嘴炮不會讓病毒消失」。

《自由時報》稱，總統蔡英文的家鄉正好是屏東枋山鄉。蔡英文也在潘孟安這條帖文下留言稱，「為故鄉加油，我們一起戰勝疫情！」。