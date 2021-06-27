台灣疫情｜科企包機送員工到關島打疫苗　料下月成行每人補助10萬

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-27 17:25

《聯合報》報道，台灣記憶體模組大廠「威剛科技股份有限公司」（下稱威剛）上周五（25日）發出內部公告，將提供包機送員工到關島接種疫苗，預計7月18日出發，每名員工可獲補助10萬（新台幣，下同，折合約2.83萬港元）。威剛昨日（26日）證實消息，但暫時未知參加人數。

威剛發出內部公告稱，將提供包機送員工到關島接種疫苗。（聯合報）

威剛發出內部公告「關島接種疫苗行程-威剛包機專案」，參與的員工預定7月18日由桃園飛往關島，7月22日晚由關島返回桃園，由公司補助每人10萬、個人自費約3萬元（折合約8500港元），可自行選擇接種強生（Johnson & Johnson）、輝瑞（Pfizer；港稱復必泰，BioNtech）或莫德納（Moderna）疫苗，預計明日（28日）下午2時截止報名。

報道指，員工在關島接種並留待5天4夜後，再搭機返回台灣，5天疫苗行程中統一扣抵特休3天；至於返台隔離期間2周，員工可以採用居家工作模式。

威剛表示，由於目前並無航班，是否能如期成行，目前正委由台灣的雄獅、鳳凰旅遊等旅行社向開闢直飛的航空公司爭取。若然成行，威剛將成為台灣首間包機送員工打疫苗的公司。