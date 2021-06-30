台7歲童學柔道遭重摔成植物人70日後不治　家屬批教練遲遲未道歉

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-30 11:48

台灣台中市一名7歲黃姓男童於4月在私人柔道館練習時，遭教練、學長輪流重摔27次，男童顱內出血，瀕臨腦死狀態。男童住院治療70天後，醫院證實男童於昨日（29日 )晚間9時拔喉，宣告不治，男童父母悲慟不已。 警方通知何姓教練有關男童不治的消息，教練聽到消息後感到相當難過，表示會好好面對司法判決。不過家屬則認為，何姓教練既然難過，為何他們遲遲等不到道歉？

台媒《ETtoday新聞雲》報道指，男童的舅父悲痛表示，何姓教練自6月4日交保後就沒有消息，而事發後更是一句道歉都沒有，「弟弟一直在等一個道歉」。

由於事發當時男童舅父在場錄影，男童舅父事後也因此遭到抨擊，而如今男童不治身亡，也讓他自責痛哭，「我沒把他平平安安帶回來」。男童舅舅提到，現在家屬能做的只剩下替男童討回公道，讓何姓教練能夠受到該有的懲罰，讓男童能夠安心離開。

台7歲男童學柔道慘成植物人 教練是前法警揭無證照「義務授課」

據早前報道，男童於事發當日在一間私人柔道館練習，只學了兩個星期柔道的他，最終被教練及師兄師姐們重摔27次，最後嘔吐昏迷送院，證實其顱內出血，瀕臨腦死狀態。事發過程被錄了下來，影片中只見男童不停被摔，而且跪地求饒都未有停止。

衛生福利部豐原醫院證實，男童近日血壓、心跳持續下降，29日晚間9時父母同意拔喉，宣告不治。

何姓教練（前排右）為退休法警。（同富國中柔道隊）

台中地方檢察署檢察官6月4日偵查後，認為何姓教練涉犯兒童及少年福利與權益保障法、中華民國刑法成年人對兒童傷害致重傷罪嫌，全案偵結提起公訴；台中地方法院諭令何姓教練以新台幣10萬元交保。