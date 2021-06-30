台灣疫情｜單日增55宗本土確診　添5宗死亡個案

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-30 14:17

台灣的新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（30日）召開記者會，宣布共新增55宗本土個案，新增5宗死亡個案；另增1宗境外輸入個案。 第三批共41萬劑莫德納（Moderna）疫苗，預計今日下午4時40分抵台。

指揮中心表示，今日新增55宗本土個案，包括30名男性、25名女性，年齡介乎未滿5歲至80多歲，於6月20日至6月29日發病，其中27宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。個案分布以新北市23宗最多，其次為台北市22宗、桃園市5宗，高雄市及苗栗縣各2宗、屏東縣1宗；其中31宗為已知感染源、2宗關聯不明、22宗調查中。

今日新增的5宗死亡個案，包括3男2女，年齡介乎60多歲至70多歲。

新增的境外輸入個案，患者為印度籍30多歲男性，6月27日自印度到台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢送驗，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列自我健康監測。

指揮中心指出，近期確診個案解除隔離情形，5月11日至6月28日累計公布13495位確診個案中，已有10196人解除隔離，解除隔離人數達確診人數75.6%。

台灣民眾接種新冠疫苗（點擊放大瀏覽）👇👇👇