Delta變種病毒｜傳播力強症狀發燒最多　接種疫苗重症保護9成以上

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-29 12:03

台灣的新冠肺炎疫情持續，其中屏東爆發Delta變種病毒群聚疫情，引起關注。 中央流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳透露，感染Delta變種病毒後，症狀仍會發燒佔最多，但傳播力較強。 張上淳並提到，接種新冠疫苗後，住院重症的保護效力可達9成以上。

張上淳引述新加坡學者針對確診個案分析，無論是最早在英國發現的Alpha變種病毒或在印度發現的Delta變種病毒，臨床症狀仍以發燒佔72%最多，其次為咳嗽46%，後續則有喉嚨痛、鼻塞、流鼻水，嚴重還會有呼吸困難。此外，有部分患者感染Delta變異株後沒有症狀。

中央流行指揮中心公布Alpha變異株或Delta變異株的比較資料。（Facebook圖片）

張上淳稱，整體看來Delta變種病毒與Alpha變種病毒或最早的的病毒株，臨床表現上並沒有太大不同。但Delta的傳播力確實比Alpha高出4成至6成。以英國經驗來看，Alpha的家戶傳播率8.6%，Delta則是12%。

張上淳表示，接種新冠疫苗對於輕症的保護力，Alpha的話接種一劑就能有49%至51%，打兩劑則有66%至93%。針對Delta變種病毒，雖然接種一劑後保護力僅33%，但兩劑後可上升至60%到88%。至於對住院與重症的保護力，英國資料顯示，無論接種一劑或兩劑，對於Alpha或Delta都有很好的保護力，可達9成以上。張上淳呼籲，民眾只要有機會接種疫苗就盡快。