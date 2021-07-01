中共百年｜連戰洪秀柱宋楚瑜等人祝賀　國民黨拒絕：此事沒有前例

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-01 07:26

國民黨在周三（6月30日）下午舉行中常會，會上有中常委提議向慶祝成立100周年的中國共產黨發出賀電。對此，國民黨副秘書長黃奎博説明黨中央已經拒絕，理由是「此事沒有前例」。 另一方面，據大陸官方傳媒報道，國民黨前主席連戰、洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜、新黨主席吳成典等人，當天向中共表示祝賀。

國民黨前主席連戰等人向中共發賀電賀信，祝賀中共成立100周年。（聯合新聞網）

據了解，國民黨中常委呂學樟在會中鼓吹國民黨應向中共發賀電，黃奎博則回以「此事沒有前例」，予以婉拒。甚有與會人士表示，解放軍機頻頻擾台，國民黨卻慶賀中共建黨百年，這已經不是過去有沒有前例的問題，而是在邏輯上也説不通，更強調「兩岸和平應一起努力，北京方面也要有所認知」。

《人民日報》海外版則報道稱，台灣一些政黨、團體和人士以賀電賀信等形式向中國共產黨成立100周年表示祝賀，共同期盼兩岸關係和平發展與實現中華民族偉大復興，國民黨前主席連戰及洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜、新黨主席吳成典等被點名。其中連戰稱，中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設72年，「中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰！」，至盼兩岸關係和平發展，所有中華兒女合力為民族之事業再造新猷。洪秀柱亦稱，中華民族偉大復興是歷史的必然，至盼兩岸促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢。