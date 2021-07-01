立陶宛贈AZ疫苗觸「報恩」　社福機構湧入大量台灣善款嘆愛心奇蹟

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-01 09:51

台灣新冠肺炎疫情未平之際，波羅的海國家立陶宛日前宣布援贈台灣2萬劑阿斯利康疫苗（即AZ疫苗），受到台灣民眾關注。據中央社報道，事件引發台灣「報恩」潮，立陶宛社福機構高風險懷孕中心（Krizinio nėštumo centras）近日收到近2000筆來自台灣的捐款。該機構負責人表示，台灣人的愛心創造了奇蹟。

高風險懷孕中心去年12月在GlobalGiving國際慈善募資平台上架募資計劃，項目包括為高風險懷孕女性及其孩子提供心理、物質、金錢援助。至今年6月23日，共有約1780人捐款，善心人多為來自立陶宛。據中心專案召集人尼維列內（Simona Nevieriene）介紹，過往中心在立陶宛募資平台一年可募得約2萬美元（約15.5萬港元），但由於他們是新面孔，因此對於在GlobalGiving募得的金額，中心本來並不樂觀。

高風險懷孕中心的募資項目包括為高風險懷孕女性及其孩子提供心理、物質、金錢援助。（中央社）

不過出乎意料地，在6月22日立陶宛宣布援贈台灣疫苗後，短短一周內，光是來自台灣的善款就高達13.5萬美元（約104.8萬港元）。根據資料，自6月23日至30日上午，來自台灣的捐款共有1928筆，單是29日一天就有逾1400筆。今次是高風險懷孕中心自2013年成立以來，首次收到來自台灣的善款，結果也讓機構不僅迅速達標、超標，更決定把目標提高至20萬美元（約155萬港元）。

為此，高風險懷孕中心專門在Facebook專頁上貼文，對台灣民眾的愛心表達感謝。尼維列內表示，雖然立台相隔遙遠，但兩地人民依然能心靈相通，並共同讓世界更美好，令人感動，而據其觀察，立陶宛民眾也大多對政府捐贈疫苗予台灣抱正面看待。她更指出，立陶宛曾為擺脫蘇聯而奮鬥了數十年，故可預期民眾對台灣也較容易「同情共感」。