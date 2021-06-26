立陶宛送AZ疫苗給台灣　當地民眾竟不知情？有人聽後怒問為何要捐

台灣新聞
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22日立陶宛政府宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預估於9月底前運抵台灣。立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）在政府會議上表示，「我們希望可以做更多，但我們已盡力而為」，台灣上下都對此充滿感激。不過有立陶宛人表示，民眾知道後不是沒感覺，就是氣憤「為什麼要捐疫苗？」。

「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」在YouTube上傳一段影片，訪問到了一名立陶宛女孩賈絲蒂娜（Justina）對於立陶宛送台灣疫苗的看法，首先她很驚訝當地媒體並沒有什麼報道這件事，她是看到蔡英文總統的臉書貼文才知道，很多立陶宛人根本不知道這件事，「可能因為這不是很吸引人的話題」。

知道後怒問「為何要捐？」　亦有人怕影響與中國關係　點擊瀏覽詳細訪談內容▼▼▼

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賈絲蒂娜進一步說，除了很多不知道這件事的人之外，也有民眾對此感到氣憤，認為「為什麼要捐疫苗？」，賈絲蒂娜解釋因為之前立陶宛也曾缺疫苗，不過現在是處於充足的狀態，而且也有人擔心影響和中國的關係，她直言人們沒有想像中友善，「所以我很抱歉，立陶宛人可能沒有你們想得這麼好」。

去年台灣送很多口罩給立陶宛，現在換立陶宛送疫苗去，賈絲蒂娜認為促進雙方關係，是一件好事，她認為國際間越多這種事情，這樣對待彼此會讓世界更加美好，所以完全支持。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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