台灣彰化防疫旅館大火釀4死20傷慘劇　1名33歲消防員殉職

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-01 11:15

台灣彰化市火車站前的喬友大樓昨日（6月30日）晚上發生火警，共造成4死、20傷。喬友大樓內的旅館事發時為防疫旅館，其中3名死者均為防疫旅館的住客；其中1死1傷為消防員，殉職者為1名33歲消防員。

有15層樓高的喬友大樓旅館事發前為防疫旅館，房間在7樓至9樓，有檢疫人員與工作人員共31人身處其中。彰化縣政府曾表示，其中有員工2名、住客29名，住客中2名是自主健康管理，27名為居家檢疫。

大樓於昨日晚上近8時發生大火，直到翌日清晨4時35分才撲滅。火勢疑從堆置雜物的2樓往上竄燒，並在悶燒下，濃煙瀰漫。消防員以雲梯將身處防疫旅館的檢疫人員與工作人員疏散救出。

其後，消防員進到火場發現3名房客（2男1女）倒在房內，死者為陳姓男子、倪姓男子及印尼籍女移工。消防員又在一間房間的浴缸發現33歲的消防隊員陳志帆倒臥現場，事發當時他正深入火場尋找受困的待救者。4人均經搶救後不治。

消防局指出，火警由於火勢從2樓快速往上延燒至3、4樓，導致濃濃黑煙往上竄升，5樓以上各樓層高溫、黑煙瀰漫，嚴重阻礙消防人員搶救工作。此外，大樓因搶救空間狹窄，加上入夜斷電，室內漆黑，更加重搜索救援困難。起火原因正調查釐清。

當地的消防局長邱聰佳今天（7月1日）表示，殉職的消防員應是氧氣瓶耗盡，加上遇到大片濃煙，逃到浴室後窒息死亡。