台旭富製藥廠火勢燒至10公頃內5間企業　今午再爆炸現蘑菇雲

台灣桃園機場附近的旭富製藥工廠，周日（20日）發生爆炸，4、5公里外的民眾都能見到濃煙和聽到巨大聲響。該廠負責製造新冠肺炎有效藥的原料藥「羥氯喹」（俗稱奎寧，hydroxychloroquine）。 疑似由於化學溶劑流進水溝，加上海邊風勢強勁，火勢持續延燒至附近10萬平方米內至少5間企業廠房。今日（21日）中午，旭富製藥廠再發生爆炸，還出現了如原爆般的「蘑菇雲」，嚇壞不少民眾。

據中央社報道，旭富製藥廠21日中午又有爆炸聲響，已經熄火的廠區再度冒出濃煙，甚至出現黃色的爆炸雲朵，現場消防隊員及民眾紛紛走避，深怕火勢再度復燃。消防局表示，疑似工廠內存放的8桶、每桶160公斤的金屬鈉遇到水產生反應，雖然有爆炸，但沒有明火，初步調查並沒有復燃，現場救災仍在持續。

昨日的大火中有2名員工受傷，一人為徐姓男員工（40歲） ，右手掌有一度燙傷 ，燙傷面積約1% ，無生命危險，經治療昨晚返家休息。另一名傷者菲律賓籍工人，全身90%受到大火灼傷，於今晨離世。

綜合《聯合報》和《中國時報》報道，最初的爆炸點位於工廠3樓，爆炸後火星噴飛到一旁空地的有機溶劑存放區而引發一連串爆炸。由於大火讓廠區溫度升高，消防員不易靠近，加上東北季風轉強，火星噴飛到隔壁的桃園紙廠，引燃廠內囤放的紙而迅速延燒，火舌持續伸向東陽精機公司、鴻利針織和國晟工業等，估計遭波及的面積恐達10萬平方米。

▼ 旭富製藥廠爆炸首日畫面

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旭富製藥科技公司位於桃園蘆竹，生產新冠肺炎原料藥，今年4月台灣總統蔡英文還曾到旭富製藥參訪，該公司當場允諾捐1公噸原料藥給國家對抗疫情，孰料20日竟驚傳爆炸。

旭富公司財務主管楊文禎今日（21日）早上7點於記者會上說明，發生火災的區域是公司舊廠區，雖然假日公司沒有從事生產，但有安排少數同仁進行相關工廠作業，在20日中午12點左右，生產線在進行化學溶劑處理時，不慎引發火災。

楊文禎表示，粗估火災損失新台幣8億元（約合2.2億港元），但應可獲保險全額理賠，不過生產線幾乎全部燒燬，重建期間至少需6個月，後續產能也會受到影響，目前已經取消新收到的訂單，明年第一季至少6億元訂單受到影響。

▼ 火勢愈演愈烈 延燒附近工廠