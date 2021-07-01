中共百年｜習近平稱粉碎台獨圖謀　台官方：台民已拒片面「一中」

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-07-01 16:40

習近平在中共建黨百年大會中提及，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。對此，台陸委會強調，2300萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國原則」及「九二共識」，「我政府堅定捍衞國家主權、拒絕中共對台政治主張」。

此前台駐港人員因港府不續簽證而返台，蔡英文政府痛批港府要求籤「一中承諾書」是矮化國格，不管過去、現在、未來，簽一中承諾書「門都沒有」。圖為台陸委會主委邱太三出示港府要求籤署的「一中承諾書」。（Youtube@陸委會）

7月1日，習近平在北京天安門發表中共建黨百年演説，其中提到台灣部分，他強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

對此，台陸委會回應稱，「我政府堅定捍衞國家主權、拒絕中共對台政治主張，呼籲對岸早日民主改革、還政於民」。

台陸委會指出，中共治理中國大陸以來，雖因推動緣自西方自由市場經濟制度的「改革開放」政策，在經濟上有一定發展，但其一黨專制政體箝制人民民主與侵犯人權自由，如今更假民族復興為名，對內愈加專制獨裁，甚至在經濟上走「國進民退」的回頭路。

台陸委會進一步表示，中共對外更試圖干擾國際秩序，甚至「展露成為區域及全球霸權的野心」；其存在歷史性的決策錯誤與持續危害性作為，「已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅」。

台陸委會認為，歷史的意義在於警惕錯誤，呼籲大陸應真正「以史為鑑」，推動符合民主政治之政黨競爭、尊重人權與落實人民民主要求，早日推動政治改革、還政於民；同時更應放棄對外恃強凌弱的強制主張與行徑，真正成為區域和平負責任的一方。

台陸委會表示，民主自由、人權法治是台灣社會堅持的核心價值，與大陸專制政體存在很大的制度差異。兩岸關係的本質在於相互尊重與善意理解，2300萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國原則」及「九二共識」。

中共7月1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝大會。圖為大會開始前的飛行慶祝表演。（新華社）

台陸委會重申，台政府堅定捍衞國家主權與台灣民主自由、致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視台方「和平、對等、民主、對話」的重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。