受新冠肺炎疫情衝擊　台灣四大公投案延至12月舉行

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-02 22:30

台灣「中央選舉委員會」7月2日表示，原訂今年8月28日舉行的四項公投案（藻礁、萊豬、核四、公投綁大選），因受新冠肺炎疫情影響，改定於12月18日辦理，投票時間仍然從上午8時起到下午16時止。

台灣「中央選舉委員會」表示，藻礁、萊豬、核四、公投綁大選四項公投案因受疫情影響，改定於2021年12月18日辦理。（中選會提供）

中選會在新聞稿中表示，這四項公投案原訂於8月28日舉行，預計超過1,980萬投票權人將於遍佈全台17,479個投票所進行投票，選務機關所招募的投開票所工作人員則將近27萬人。

中選會強調，選務工作繁瑣，除需動員相當人力外，也需歴經相當時間籌備辦理。然而，新冠肺炎疫情在5月間轉劇，全台進入三級警戒，並延長至7月12日，除禁止室內5人室外10人以上之聚會外，並關閉校園、社區活動中心和宮廟教會等場所，選務工作亦受到嚴重影響與延遲。

中選會説，公投法準用選罷法第60條規定，全台約27萬投開票所工作人員都應接受選舉委員會所辦的講習。此項講習活動平均每場次超過200人參加，人數眾多，顯逾現階段台灣疫情指揮中心的防疫指引而無法辦理。

另外，投開票所工作人員負責查驗投票權人身分、發放公投票、協助投票、維持秩序及辦理防疫事務等，與投票權人密切接觸，容易成為病毒傳播的破口。因此，地方選舉委員會反應，盼選務人員能優先施打疫苗，否則將引發辭退潮。

中選會指出，選舉業務龐雜繁複，多靠地方政府兼辦協助，而各地方政府現在無不傾全力辦理各項防疫工作，公所人力相當吃緊，實無暇再兼顧選務。這次公投全台預定設置17,479個投票所，其中全台中小學校教室佔44%，依第三級疫情警戒標準及防疫措施規定，全台中小學校園停止對外開放，縱日後調降疫情警戒標準，全台中小學校園於第二級警戒期間仍停止對外開放，勢必無法提供設置投票所。

中選會並稱，諸多媒體報導與研究顯示，外國各種節慶活動人流群聚之後，往往引發疫情升温。鑑於公投日為全台近期最大規模人流移動與羣聚活動，值此疫情蔓延之際，允宜避免因羣聚造成疫情爆發的嚴重後果。

因為上述原因，並符合相關法律規定，中選會認為，為確保公民投票之權利，維護全民防疫的成果，考量台灣政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，全體委員一致通過，改定投票日為2021年12月18日。