大陸國台辦首度證實　已安排數千名海外台人接種新冠疫苗

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-07-06 22:00

國台辦7月6日證實，2021年3月開始的海外「春苗行動」，目前已協助170萬海外中國公民施打新冠疫苗，其中包括數千名台灣民眾。這也是大陸首次公布幫助海外台胞接種新冠疫苗的狀況。

國台辦發言人朱鳳蓮證實，大陸春苗行動已幫數千名海外台人接種疫苗。（微博＠國台辦發布）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮7月6日以答記者問方式指出，2021年3月，大陸在海外啟動實施協助包括台胞在內的中國公民在當地接種新冠疫苗的「春苗行動」。據不完全統計，截至目前，已協助過170萬海外中國公民在160多個國家接新冠疫苗，其中包括數千名台胞。

朱鳳蓮接着列舉，包含泰國、緬甸、越南、玻利維亞、文萊、馬達加斯加、格魯吉亞等國，當地有需要的台胞已接種大陸國產或外國疫苗。

朱鳳蓮指出，大陸駐泰國使館為旅泰台胞組織安排兩次專場疫苗接種，協助千餘名台胞接種大陸國產疫苗；大陸駐格魯吉亞使館推動當地政府做出特殊安排，為因疫情滯留當地的台胞接種大陸國產疫苗；另，大陸駐緬甸使館克服當地政局動盪困難，也將當地百餘名台胞納入接種範圍，協助順利接種大陸國產疫苗。

朱鳳蓮呼籲，海外有需要的台灣民眾可儘快聯繫大陸駐外使領館取得幫助，大陸駐外使領館網站均已公布相關的聯繫方式。

朱鳳蓮還表示，大陸也為海外台胞提供安全提醒、科學防疫、心理諮詢等訊息和服務，精準發放「健康包」、「春節包」等防疫物資，積極響應海外台胞需求穩妥安排臨時回國航班等。