台灣疫情｜日本再贈113萬劑AZ疫苗本周運抵　蔡英文：友情的疫苗

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-06 12:31

日本外務大臣茂木敏充此前透露將再向台灣援贈100萬劑AZ疫苗，他在當地時間周二（6日）確認，涉及的113萬劑疫苗預計將會於本周四（8日）運抵。 台灣外交部隨後發出新聞表達由衷感謝，總統蔡英文亦有在社交平台上發文感謝，更大讚揚「友情的疫苗」。

日本外務大臣茂木敏充當地時間7月6日宣佈，將在7月8日追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣。（Reuters）

台灣外交部指，當前全球疫情持續擴散，國際疫苗供貨依然吃緊，日本在面臨自身嚴峻疫情之際，再度伸出友誼援手協助台灣對抗疫情，日方的義舉在台灣引起熱烈迴響。日本各界友人積極為支援台灣疫苗而發聲奔走，令人動容。對日方的隆情厚誼，台灣政府與人民深刻銘謝在心。此次日方繼6月4日之後，短期內再追加捐贈台灣113萬劑疫苗，印證台日深厚友情堅若磐石，堪稱雙邊友誼最佳典範。相信台日合作齊心抗疫，定能成功遏止疫情蔓延，共同克服難關。

台灣外交部強調，台日關係深厚緊密，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，相互扶持，長期以來已形成一股良善力量。而對於7月3日靜岡縣豪雨所造成的土石流災情，台灣謹再表達誠摯關懷與慰問。

蔡英文於臉書（facebook）上發文表示，再次謝謝日本政府及時提供113萬劑疫苗，預計7月8日抵達。台灣會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人，因為這份「友情のワクチン」（友情的疫苗）而降低染疫風險。 （facebook @ 蔡英文）

蔡英文則稱感謝日本再次提供疫苗，成為台灣對抗疫情最堅實的力量。台灣會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人，因為這份「友情のワクチン」（友情的疫苗）而降低染疫風險。

蔡英文更說，東京奧運開幕在即，東奧的舉行，不僅代表世界在疫情中依然積極用運動競技促進友誼與和平，更象徵人類共同對抗病毒的決心。台灣選手會做最好的準備，也非常期待前往日本一同參加競技，共同讓疫情中展開的東京奧運更加精彩，振奮全世界的人們，一起走出疫情陰霾。 「東奧加油！台灣加油！」