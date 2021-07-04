台灣疫情︱單親父住院囑子女勿出門　3天沒飯吃幸員警暖心援助

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

高雄1對姊弟因父親洗腎住院，姊弟倆與同學聯繫，提及沒飯吃，學校學務主任輾轉得知，請小港警分局協助了解，員警到姊弟家，問出他們吃完冰箱內的東西，3天沒吃飯，趕緊購買便當讓姊弟充饑，連日並由員警巡邏時送餐，協助姊弟倆度過父親住院的日子。

▼▼▼點擊了解員警如何暖心援助兩姊弟▼▼▼

+2
+2
+2

賴姓姊弟的父母離異，姊姊剛國中畢業，弟弟就讀國中一年級，自從新冠肺炎疫情擴散，學校改線上教學，姊弟也少與學校老師聯絡，直到父親上周因洗腎住小港醫院，到今天仍住院中。這段期間，姊弟倆遵從父親的交代不出門，也不能到醫院，只靠家裡冰箱內的食物度日。

高雄市警小港分局漢民派出所副所長林得財說，學校學務主任聽學生提到這對姊弟可能沒飯吃，6月30日請派出所員警協助到賴家探視，員警趕去賴家，問過這對姊弟，才確知他們已3天沒吃飯，也沒聯繫親戚，趕緊買便當讓姊弟充饑。

林得財說，學校和家長會已請賴家附近的餐廳，每天準備中餐和晚餐，每天上午11點30分、下午5點30分，要值巡邏班的員警去拿餐，送給姊弟，直到賴父出院回家，免得這對姊弟生活出問題。

延伸閱讀：外賣速遞員的自白：大家覺得很髒　但隔離者只能靠我們▼▼▼

+14
+14
+14
台灣疫情︱桃園確診男子6天住7間旅館　交往複雜神秘職業曝光
台灣疫情｜慢性低血氧可致急速猝死？　醫生教簡單1招自我檢測
台灣疫情｜染疫被誤診「肺癌末期」　妻子悲痛還原群聚案逆轉全程
台灣疫情｜TWICE子瑜透過陶晶瑩捐50個PAPR抗疫　網民讚人美心善
台灣疫情｜洗腎台婦打AZ疫苗後腦血栓腐爛　兒控訴：在等媽走掉
台灣疫情｜懷孕護士遭確診者嘔吐物噴濺染疫　病情惡化急剖腹產子

延伸閱讀：

導遊無團帶 偷藝品還打電話問價錢 苗警逮白目賊

拚活化中 南投花卉物流中心電纜線卻遭人偷剪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。