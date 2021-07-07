台灣擬修法激勵港籍僱員士氣　放寬來台定居不受須工作達6年限制

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-07-07 11:32

台灣與香港關係近期急凍，台灣最後一位駐港官員在簽證7月到期將會返台，預計業務將由當地僱員代理。 台媒報道，為激勵士氣，陸委會透過修正認定辦法，放寬港籍僱員，將不受工作達6年以上之限制，倘若香港僱員突然被迫須來台灣，政府也會給予必要協助。

因簽證不獲港府續簽簽證，台灣駐港辦事處代理處長林振宙（左四)）等7位駐港人員，已於6月20日下午3時30分返抵台灣。（Facebook圖片）

綜合台灣《自由時報》、《中國時報》等媒體報道，此前針對7位台灣駐香港官員因拒簽「一中承諾書」，簽證不獲港府續簽而返台。目前台駐港辦僅剩一位正式職員，簽證將於7月底到期。未來將由52名香港僱員繼續提供服務，涉及公權力政策仍由台灣後端決定。

《自由時報》稱，「港版國安法」2021年上路後，台陸委會曾就駐港機構、台駐港人員及香港僱員的安全問題，行文給港府請其說明，並保障台方人身安全，港府已讀不回。截至目前為止，港府尚未刁難、約談在駐港辦事處工作的香港僱員，但因「港版國安法」關係，香港僱員心裏還是會害怕。

報道引述陸委會消息稱，為落實對當地僱員之照顧，並激勵士氣，使其無後顧之憂，陸委會已研提《駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法》第5條修正草案，放寬港籍僱員可專案申請來台定居，並已報請行政院核定。《認定辦法》是依據《港澳條例》第17條所訂定，「駐香港或澳門機構在當地聘僱之人員，受聘僱達『相當期間』者，其入境、居留、就業之規定，均比照台灣地區人民辦理；其父母、配偶、未成年子女與配偶之父母隨同申請來台時，亦同」。

《認定辦法》第5條原本規範受聘僱達「相當期間」，是指在駐港澳機構工作達6年以上且仍在職者。此次放寬為因港澳情勢變化，必要時得經主管機關專案許可，不受工作達6年以上之限制。據悉，倘若香港僱員突然被迫須來台灣，政府也會給予必要協助。