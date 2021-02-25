移民台灣公務員爸爸自白：香港決不可能回到從前　最內疚背棄父母

撰文： 天窗出版 最後更新日期： 2021-02-25 20:28

這一個香港家庭，如果我們和他們交換身份，可能會不捨得離開香港移民，因為這個家的爸爸，是一個拿著「鐵飯碗」的香港公務員。 實際一點去說，一個每月收入高達六位數字的香港家庭，本可以衣食無憂、安樂地在香港生活一輩子，但他們卻選擇放棄香港的高薪厚職！ （以下內容節錄自《移民台灣大作戰》。）

本來公務員爸爸還打算在移民台灣初期當一個「太空人」，好讓妻小在台灣可以繼續舒適地生活，自己在週末回台陪伴，但始料未及的全球新冠疫情，讓這個計劃徹底泡湯了。這次疫情令這家人被迫分隔兩地，但反而激起公務員爸爸離開香港，下決心移民台灣！

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這位熱血公務員爸爸更選擇自己執筆，寫下他們一家不平凡的故事。一家人生活，哪怕是高薪厚職也阻擋不了他們要團聚的心，就讓這位懷著哥倫布冒險家精神的爸爸，親自道出這個完全跳出舒適圈的艱難選擇：

無論我還是香港，之後的日子都將會很不一樣。

「逃犯條例的爭議，將香港鬧得天翻地覆。遊行示威、警民之間的流血衝突無日無之。若非新冠肺炎爆發，全港十八區恐怕還在硝煙彌漫。迷霧中不言而喻的是：香港已經不再香港，亦決不可能回到從前的香港。

我生於七十年代，和我同年齡層的朋友，皆屬相當幸運且獨特的一代。我們早就知道，文明社會應該是怎樣的。

我想沒有人會認為催淚煙籠罩中的香港，能提供適合小朋友成長的社區環境。個人在社交媒體的發言，竟又成為被工作機構解僱的理由；逃犯條例的爭議，無日無之的警方鎮壓抗爭行動，再加上言論自由逐漸被限制，成為駱駝背上的最後一根稻草：我決定移民了。

我的姊姊在雨傘運動之後移民到加拿大。我自然打算移居到加拿大。但以當時的環境而論，移民加拿大的門檻相當高；而恰巧太太的好朋友早年已移民台灣，我看台灣雖小，但總算是華人社會裡唯一的民主地方。看見朋友移居到台灣桃園之後愉快美滿，便選定投資移民到台灣桃園了。

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多得熱心朋友們的熱心幫忙，我們一家前後不用三個月，便取了台灣的居留證，妻小總算安頓下來。我當時的計劃是：我如常留港工作，每月找一兩個星期的五六來台過夜，探望妻小。

不料回港之後，新冠肺炎在社區全面爆發，我的計劃因隔離令而泡湯。儘管和太太分隔異地，但維繫愛情其實不是想像中那麼困難。多得科技之賜，我幾近每天晚上都和太太視像通訊，這當然不可能與親身見面相比，但「距離，產生的不是美，而是詮釋了不堪一擊的愛情」這句話，總算在我倆之間灰飛煙滅。

或許最大的困難，是我的父母。或許是政治取向，或許是年紀所限，他們幾近不可能接受當前必須離開香港的社會現實；對他們而言，年老的好處就是當前的問題不是他們的問題。我知道我決不可能說服他們一塊離開。那他們日後如何生活？身為人子，難道就不過是一部每月付上生活費的提款機？

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一家各散東西 重思何謂美好生活

記得在雨傘運動之後，我和姊姊談到移民。我當時還打趣說她儘管離開，我會守到最後一刻，照顧父母的責任當然可以落在我的肩膀上。不料幾年之後我便自食所言。我姊姊是個明理人，當然支持我移民的選擇；但想到肩膀上的責任竟變成背棄父母的負罪十字架，我便知道無論我和姊姊走到地球哪裡，內疚感都永遠伴隨一生。姊妹在加拿大，父母留在香港，而我在台灣。一家自此花果飄零，各散東西。難道這就是追求未來美好生活的必然代價？我到今日都沒有答案。

新冠肺炎肆虐，儘管我已取得台灣的居留證，但年初離台後便沒有返台的機會，或許嚴格而言還未算在台灣「生活」過。不過台灣人普遍個性質樸，熱情好客，而政治上又有民主制度這副定海神針，自由有充分的保障，儘管近來台海局勢緊張，但台灣這小島還是教人感到前途無限、欣喜滿眼。在新冠肺炎的陰霾下，台灣的孩子個個正常上學，市面幾近一切如常，不是傑出的政治成就是什麼？

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當然，世界上沒有完美的地方，我不會天真到以為住在台灣桃園就等同住在世外桃源。單是台灣的交通就教人不敢恭維：馬路上的機車亂衝亂撞，行車線與車輛的前進方向似乎完全脫軌，台灣人平日質樸和善，但手握汽車軚盤之後可以變成另一個人；台日車牌雖然互認，但台日「車品」卻互不相干，這種誤會絕不美麗。另外，記得早年在台灣的銀行開戶，行政效率慢得可以讓出名心急的香港人睡著覺，還未算期間種種出錯而帶給客人的麻煩。總之，香港人要超脫自己的一套標準去衡量「效率」，不然會氣得火燒心。

伊甸園裡也有條蛇，台灣又怎可能完美？台灣社會有問題不要緊，重要是她有套教華人社會引以自豪的制度：民主制度。它的優勝之處，在於自我修正的功能。只要制度正常運作，香港的惡夢就不會在台灣上演。

香港當前的狀況不容樂觀。到底我們該選擇給自己打精神麻藥，不斷強調「歲月靜好」、用「小確幸」去麻木自己，留在是非之地去見證歷史悲劇，還是認清現實，做該做的決定？

「我真的不覺得做這個決定有多難。」

公務員Damen 爸爸

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書名：《移民台灣大作戰》 作者：King Kong媽媽（Cass），2017 年決定舉家移民台灣，現在一家五口，在台灣經營著四家餐廳，簡單知足地生活。

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