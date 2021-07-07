海地總統遭暗殺｜蔡英文昨接見新任駐台大使　感謝在國際為台發聲

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-07 18:56

加勒比海國家海地（Haiti）臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）公布，53歲總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日凌晨在家中遭槍殺身亡。 海地與台灣具正式外交關係，台灣總統蔡英文昨日（6日）上午甫接見新任的海地駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn），並接受其呈遞的到任國書，歡迎其抵台履任，她並感謝海地總統莫伊茲去年聯合國大會，發言支持台灣的國際參與。

蔡英文在昨日的會見中表示，今年4月是雙方建交滿65周年，回顧這幾年來，台灣和海地在醫療衛生、農業、教育等領域持續密切交流，也展開各項基礎建設的合作計劃，創造了許多成果。她期盼在潘恩大使的協助下，雙方持續深化夥伴關係。

蔡英文並再次感謝海地總統莫伊茲在去年聯合國大會，發言支持台灣國際參與。她說，請潘恩大使向莫伊茲總統轉達來自台灣的感謝和問候。

圖為莫伊茲（Jovenel Moise）2018年9月出席聯合國大會。（Getty Images）

據稍早前報道，海地臨時總理約瑟夫發聲明公布消息，他稱有一群不明人士在凌晨約1時闖入總統的私人居所，部份槍手疑是透過西班牙語溝通。莫伊茲的妻子、第一夫人馬丁（Martine Moise）也在事件中遭受槍傷，目前接受治療。

約瑟夫稱現在由他負責領導國家，他譴責暗殺事件是「不人道與野蠻的行為」，呼籲各界冷靜，他表示警方與軍隊已控制情況，「正在採取一切措施來保證國家的延續性，還有保護國家」。