海地總統莫伊茲在寓所遭暗殺身亡　第一夫人中槍送院

撰文： 成依華 何文翰 最後更新日期： 2021-07-07 22:18

加勒比海國家海地（Haiti）公布，53歲總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日早上在家中遭槍殺身亡。第一夫人馬丁（Martine Moise）也在事件中遭受槍傷，送院醫治。

圖為莫伊茲（Jovenel Moise）2018年9月出席聯合國大會（Getty）

總理：武裝突擊隊發動

海地臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）發表聲明公布消息，他稱有一群不明人士在凌晨約1時闖入總統在首都太子港（Port au Prince）附近的私人寓所，部份槍手疑是透過西班牙語溝通。

約瑟夫之後又在電台稱，這次攻擊是由一支帶有「外國元素」（foreign elements）的武裝突擊隊所發動。

第一夫人受傷

莫伊茲的妻子、第一夫人馬丁（Martine Moise）也在事件中遭受槍傷，目前接受治療。

約瑟夫稱現在由他負責領導國家，他譴責暗殺事件是「不人道與野蠻的行為」，呼籲各界冷靜，他表示警方與軍隊已控制情況，「正在採取一切措施來保證國家的延續性，還有保護國家」。

7月7日，海地發表總統遇刺官方聲明。（海地總理官網）

莫伊茲生於1968年，2017年2月起擔任總統，4年間國內示威不斷，常有民眾集會抗議要求他下台。海地國家貧窮、糧食短缺加上政治不穩，導致頻頻發生暴力犯罪事件。

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