台灣疫情｜增18宗本土個案添3人死亡　全台三級警戒延至本月26日

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-08 16:52

台灣中央流行疫情指揮中心今日（8日）宣布，全台新增18宗新冠肺炎本土確診病例及3宗境外輸入病例；另新增3人死亡。指揮官陳時中表示，今次是5月疫情暴發以來，單日新增本土個案最少的一天，僅雙北有新增。另外，指揮中心宣布全台三級警戒延至本月26日。

新增本土病例包括8宗男性、10宗女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於本月1日至7日，其中有6宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。個案分佈於2個縣市，以台北市12宗最多，其次為新北市6宗。病例中，有9宗為已知感染源、9宗調查中，相關疫情調查正在進行。而新增的境外輸入病例，分別為自泰國返台的30多歲台籍男性、自印尼來台的20多歲印尼籍男性漁工，以及自美國返台的10多歲台籍女子。

至於新增死亡個案則為2宗男性、1宗女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月27日至6月14日，確診日介於5月28日至6月17日，死亡日介於本月5日至6日。截至目前，全台累計15149宗確診，分別為13903宗本土病例，1193宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；另累計105宗移除為空號。自2020年起，累計718人死亡，其中710宗為本土病例，另8宗為境外移入。

另外，本土疫情爆發後，台灣三度延長三級警戒至本月12日，因此外界關注疫情趨緩下，措施有否調整。對此，指揮中心今日宣布，全台三級警戒延至本月26日，但就決定適度鬆綁部分措施，在餐飲場所部分，餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等符合指揮中心指引得內用。另外，美術館、博物館、電影院以境內小型旅行團（9人以下）、劇組拍攝等，亦屬有條件鬆綁對象。

至於歌廳、舞廳、夜總會、酒吧等休閒娛樂場所，社區大學、樂齡學習中心等教育學習場域，以及會展場館、游泳池等觀展觀賽場所，則仍須關閉。