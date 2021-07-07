台灣疫情｜彰化一家三口染疫亡　父母及女兒二十日內相繼離世

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 18:30

彰化6日增加一名新冠肺炎死亡個案，死者是一名有慢性病70多歲的老翁，讓人難過的是，老翁的妻子和女兒先前也因確診住院後先後死亡，同住三人都未逃過新冠肺炎病魔啃噬，留下一子處理後事，彰化衛生局通報社會處介入關心，協助相關事宜。

彰化縣某醫院爆發群聚感染，累計21名住民、病患與陪病者等確診，其中70多歲婦人住院後，40多歲女兒和70多歲丈夫都去過醫院探視，後來三人陸續確診，母女6月6日住院，母親在6月11日不治、女兒也在6月26日死亡，丈夫則6月7日住院後，昨天死亡，從發病到死亡經過30天。

【延伸閱讀】台灣疫情悲歌｜28歲人妻失業老公被減薪 為養兒瞞夫賣淫被捕（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，該母女一起洗腎，2人都有糖尿病、腎臟病史，而老翁有心管疾病、高血壓和肝癌病史，可以發現三人的Ct值都很低，且年紀偏高。

彰化縣今天新增1例新冠肺炎確診個案，為民俗信仰傳染鏈中衍伸出的家庭群聚，該傳染鏈為已累計11例確診，今確診個案為60多歲男子，他因失能，在照顧者陸續染疫後被安排入住安養機構，為管控中個案。

葉彥伯說，之前民俗傳播鏈中一名婦人與信眾接觸而感染，她因每天為前夫送餐，與兒子和前夫互動頻繁，最後連從事物流工作的兒子、兒子大姑姑、前夫等人都確診，此為無症狀個案，目前在醫院治療，宗教傳染鏈衍伸出三家族群聚，可以看出感染率百分之百。

【延伸閱讀】台灣疫情｜洗腎台婦打AZ疫苗後腦血栓腐爛 兒控訴：在等媽走掉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

【延伸閱讀】去酒吧慶祝生日 害媽媽染疫亡 她入院前最後一句話讓台男哭斷腸（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 22 + 22 + 22

【相關圖輯】台醫院竟有疫苗也不准護士打 男友怒爆心寒真相：制度在殺人了！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

北市2確診者足跡 1人士林永平街、1高鐵員工北車趴趴走

台北站第3名員工確診市府指「有點擔心」 高鐵2點回應

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】