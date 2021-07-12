台灣疫情｜增23宗本土病例添1死　陳時中：BNT疫苗留給學生先打

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-12 15:04

台灣中央流行疫情指揮中心今日（12日）公布新增24宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，分別為23宗本土及1宗境外移入；另確診個案中新增1宗死亡。 有關疫苗獲取進度，昨日（11日）上海復星公布向台積電、鴻海等出售1000萬劑BNT疫苗（香港稱「復必泰」），指揮中心指揮官陳時中說，這些疫苗將留給學生先打。

指揮中心表示，今日新增的23宗本土病例，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今年6月20日至7月11日。個案分布以新北市10宗為最多，其次為台北市9宗，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1宗；其中17宗為已知感染源、4宗關聯不明、2宗調查中，相關疫情調查持續進行中。

郭台銘和台積電順利購買到500萬劑BNT疫苗，由於台灣現時接種的阿斯利康（AZ）和莫德納疫苗，接種族群都不包括青少年，陳時中表示，BNT是可以（給青少年接種），所以當然也會留給學生先打。

另外，行政院發言人羅秉成今天舉行記者會，透露政府明、後年將購買至少1500萬劑次世代莫德納疫苗。陳時中對此證實，這當然是事實，但是程序還沒完成，現在還在討論之中。

蘇貞昌：BNT疫苗原廠製造直送台灣

行政院長蘇貞昌今透過Facebook表示，他要代表政府，感謝台積電、鴻海、永齡基金會的善心義舉，在全民遭受疫情威脅時慷慨解囊、大力協助取得台灣人急需的防疫物資、也感謝行政團隊的辛勞。

蘇貞昌指出，政院6月18日宣布成立專案，由台積電、鴻海、永齡基金會向原廠洽購共1000萬劑BNT疫苗捐贈政府，他指派政務委員羅秉成全程協助、掌握進度。現在終於確認，會以「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」的模式，由2民間單位全部無償捐贈、並交由中央統籌運用。

蘇貞昌說，BNT昨下午已經完成簽署、 CDC人員也加班趕緊連夜完成捐贈契約簽署的程序。完成相關法定程序後，他要求有關單位立即進行疫苗交貨、施打規畫的後續準備，務必讓這批疫苗安全順利到貨，儘早為民眾提供保護。