台灣疫情｜增31宗本土確診添6死　其中1人情緒不穩在院輕生

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-10 16:21

台灣中央流行疫情指揮中心今日（10日）宣布，全台新增33宗新冠肺炎確診病例，包括31宗本土病例及2宗境外輸入病例；另新增6宗死亡病例，其中1人是因情緒問題於病房輕生，故列其它原因死亡。另外，針對屏東爆發的Delta變種病毒群聚疫情，指揮官陳時中表示，大致研判疫情已經控制住。

指揮中心表示，當日新增的本土病例為17宗男性、14宗女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於6月22日至7月9日，地區分布方面以台北及新北最多，各有13宗，其次為桃園4宗，基隆1宗。其中，21宗為已知感染源、2宗關聯不明、8宗調查中，相關疫情調查持續進行中。

境外輸入方面，則分別為一名6月25日自意大利入境的30多歲台籍女子，及一名6月26日自比利時入境的20多歲台籍男子，二人檢疫期間無接觸他人，故皆無匡列接觸者。

羅一鈞會上就死亡個案說明。（中央流行疫情指揮中心）

死亡個案方面，為2宗男性、4宗女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

其中2名男死者較為年輕，皆是年僅30多歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中1人本身有糖尿病、高血壓、慢性腎臟疾病且長期洗腎，另1人則是在院期間明顯情緒不穩，雖有密集輔導、諮商，但仍於病房自殺身亡，故列其它原因死亡。

截至目前，台灣累計有15218宗確診，分別為13966宗本土病例，1199宗境外移入病例，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；個案中累計105宗移除為空號。自去年起，累計736宗死亡病例，其中728宗為本土個案，8宗為境外輸入。

此外，屏東日前爆發最早在印度發現的Delta變異株群聚疫情，陳時中在記者會中表示，目前該群聚疫情仍維持17宗確診，枋寮醫院接觸者、醫院人員、就醫病患等共3033人的檢驗結果皆為陰性，600多名隔離者中，已有500多人解除隔離，雖然仍要持續觀察，但大致研判疫情已受控。