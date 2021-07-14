路透社：美日援台令北京難以干涉台灣採購BNT疫苗

台積電、鴻海及永齡基金會與上海復星於7月12日簽訂協議，採購總計1,000萬劑BNT疫苗，並公開發布此一消息。針對外界指北京曾干涉疫苗採購，鴻海創辦人郭台銘日前在Facebook發文否認。

不過，美媒《路透社》（Reuters）分析稱，美日高調無償捐贈疫苗，讓北京難以干預此疫苗採購案。



《路透社》報道，台灣政府過去數月來希望能直接從德國BNT原廠購買疫苗，但卻因中國大陸阻擾而無法成功。直至6月，台灣政府因為疫苗購買情況不佳而引發境內批評聲浪，只能同意授權郭台銘和台積電洽購疫苗。在合約正式簽訂後，郭台銘聲明洽購期間「並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉」，並感謝能讓採購歸諸於商業條件談判本質進行。

郭台銘於7月12日深夜發文，表示疫苗採購仍任重道遠，並表示未遭遇來自北京的干涉。（Facebook@郭台銘）

《路透社》引述消息人士指出，此次採購能順利進行，與台積電加入以及美日無條件捐贈台灣疫苗，塑造全球氣氛都站在台灣這一邊有關，讓中國大陸難以介入阻擾。

對於上述報道，國台辦與陸委會有不同回應。國台辦發言人馬曉光表示，鴻海及台積電的疫苗採購案完成，顯示台灣近期指控中國大陸阻撓台灣獲得疫苗、以商逼政等說法「不攻自破」，並稱這個好消息給深陷疫情中「苦盼疫苗的台灣同胞」帶去了福音。

台灣陸委會則回應，經由此次政府與民間全力合作實現國際疫苗採購的案例，足證疫苗採購涉及複雜的醫事規範與法律程序，由簽約到取得並不容易，並且進一步更表明，如果能夠減少「外力的干擾與阻擾」，相信台灣購得國外疫苗會更順利，已簽約採購的疫苗也能如期儘早抵台。