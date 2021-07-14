村上春樹拿不到的獎項之一　台灣旅日作家李琴峰奪「芥川獎」

台灣旅日作家李琴峰以作品《彼岸花盛開之島》獲得日本文學振興會主辦的第165屆「芥川龍之介獎」（芥川獎），本屆有兩部作品獲獎，另一部作品為石澤麻依的「在貝殼之後的地方」（暫譯）。



中央社報道，《彼岸花盛開之島》以日本和台灣間一個架空島嶼為舞台，島上的文化與語言揉合日本與台灣，由女性負責宗教祭祀、政治事務並司掌歷史，並存在僅有女性才能習得的語言。日文版單行本上個月出版。

李琴峰1989年生於台灣，15歲開始學習日語，並創作中文小說。她在國立台灣大學就讀時，雙主修日文系與中文系，畢業後，在2013年赴日就讀早稻田大學大學院日本語教育研究科修士課程。

李琴峰奪得日本文壇大獎芥川獎。（自由時報）

她2017年以小說《獨舞》獲得「群像新人文學獎」，2019年以《倒數五秒月牙》入圍芥川獎，是繼台灣旅日女作家溫又柔後，台灣第2位入圍芥川獎的作家。同年她以相同作品獲得「野間文藝新人獎」。

《彼岸花盛開之島》在今年4月也入圍了第34屆三島由紀夫獎，是台籍作家首次入圍，但並未得到大獎。今年3月李琴峰以作品《北極星灑落之夜》獲得日本藝術選獎文部科學大臣新人獎。

芥川獎公布獲獎名單。（中央社）

村上春樹也拿不到的獎項

「芥川龍之介獎」是日本最重要的純文學新人獎項。事實上，常常被討論「拿不到諾貝爾文學獎」的日本著名作家村上春樹，至今未拿到的文學大獎，亦包括芥川獎、直木獎等日本文壇指標性獎項，村上自己也曾談及對於得不到芥川獎的看法。

在村上春樹《身為職業小說家》一書中，曾提到外界對於他一直未獲芥川獎有所鄙夷，他強調自己對於芥川獎的情況一無所知，也沒有興趣了解，其作品《聽風的歌》及《1973年的彈珠玩具》當年入圍芥川獎時，他也不在乎是否能獲獎。

他也表示，自己兩度提名芥川獎都落選後，有人安慰他「已經功德圓滿了」，因為芥川獎基本是頒給新人的獎項，到了一定的時期就會被排除在候選名單之外。村上指出，其實也有人曾被提名過六次，自己兩次落選便被說功德圓滿，恐怕是那時文壇和業界好像達成了「村上已然功德圓滿」的共識。

村上還說，自己沒有因為得不到芥川獎而有半點損失，同樣也沒有得到好處。