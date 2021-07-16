美軍機短暫降落台北松山機場　陸國防部：正告美方切勿玩火

美國空軍一架軍機周四（15日）早上短暫降落台北松山機場，同日下午大陸國防部在官方網站發表發言人吳謙談話稱，任何外國艦機擅闖領空都將引發嚴重後果，並正告美方切勿玩火。



一架美軍C-146A行政專機當日自日本沖繩飛往台北松山機場，並經引導降落，該機並未停在松山基地的大坪上，只停留10多分鐘便起飛離去。台灣空軍表示，該機的相關作業並非由空軍松山基地所負責，台灣空軍亦並未與其有所接觸。據傳該專機是交付包裹予美國在台協會（AIT），不過AIT及台灣外交部皆未有任何評論。

今次已非首次有美國軍機降落台灣，今年6月6日，美國3名聯邦參議員曾搭乘美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。（AP）

據了解，C-146A為德國多尼爾328（Fairchild-Dornier 328）之軍用版本，除可作行政專機，也可以在特種部隊作戰中應用，可搭載27人或6000磅貨物。對此，台灣立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇表示，C-146A飛來台灣的一切可能性，以台美雙方官方說法為凖，但他指出此次降落本身有一定的意義，強調台灣有權力決定自己要接待誰、不接待誰，美方也有他的權力決定跟台灣互動的關係，而中共的囂張言辭除凸顯其蠻橫霸權外，對台灣沒有其他作用。

同日，大陸國防部新聞發言人吳謙就事件表示嚴重關切，並正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤訊號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。他同時警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，勾連外部勢力謀獨挑釁只會把台灣帶向危險境地。