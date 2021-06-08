美參議員乘軍機赴台灣引關注　解放軍東部戰區演練搶灘登陸作戰

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-08 19:15

美國三名參議員乘美軍C-17運輸機抵達台灣引熱議，台海局勢持續緊張之際，隸屬東部戰區的解放軍第72集團軍演練裝載航渡、搶灘登陸，引發關注。

央視《軍事報道》節目及解放軍東部戰區官方微博6月7日發布的畫面顯示，第72集團軍組織部隊在東南沿海展開裝載航渡演練，探索複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法訓法。

+ 23 + 23 + 23

報道稱，此次訓練對裝備、物資進行裝卸載水上駕駛訓練，有效檢驗了裝備的整體性能，提高了指揮協同和應急處置能力。影片中，兩棲輪式裝甲車出鏡，展示倒進正出的出入船艙畫面。

此前一天，央視軍事頻道還發布第72集團軍兩棲裝甲偵察車野外訓練的畫面。

據介紹，第72集團軍偵察分隊利用某型輪式裝甲偵察車進行偵察。該偵察車是水陸兩棲戰車，可以應對多種環境，具有情報傳輸和定位導航能力。

+ 2 + 2 + 2

6月6日，美國3名聯邦參議員搭乘美軍C-17運輸機抵達台灣引輿論熱議。對於美軍機降落台灣，有中國大陸網民留言稱「這不是踐踏了我們的底線嗎？」更有網民更聲稱要反擊：「把飛機打下來！」「直接上彈打下來！」台灣網友則留言稱「大陸只是打『嘴炮』。」

而官媒《環球時報》2020年就曾發表評論稱，若有美國軍機在台灣境內直接起降，將是嚴重事件，「台海戰爭將就此打響」。

作戰範圍覆蓋台灣的解放軍東部戰區近期頻繁演練（點擊大圖瀏覽）：

+ 21 + 21 + 21

在當前台海局勢下，解放軍東部戰區頻繁演習。稍早前，5月11日，央視軍事新聞報道指，東部戰區第72集團軍某旅多兵種聯合演練渡海登陸。6月3日，解放軍東部戰區第71集團軍「臨汾旅」展開炮彈發射演練。